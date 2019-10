RIVAROLO / ALICE SUPERIORE – Oggi, venerdì 25 ottobre, si sono svolti, in contemporanea, i funerali delle due vittime dell’incidente avvenuto lo scorso 19 ottobre, sulla Sp460 nel comune di Leini.

La Val Di Chy si è stretta intorno ai famigliari della giovane Denise Puglia, 23 anni, per l’ultimo saluto che si è tenuto nella chiesa di San Martino ad Alice Superiore. La bara ha percorso il corridoio formato dai Volontari di Croce Rossa (di diverse comitati oltre a quello di Castellamonte di cui lei faceva parte), per raggiungere la chiesa gremita di gente in un silenziosa e triste cerimonia di commiato. Oltre agli amici di sempre e ai famigliari, presenti anche volontari di Croce Bianca di Caravino e una rappresentanza dei Vigili del Fuoco di Castellamonte.

Denise, molto amata da tutti, adorava dedicarsi e aiutare gli altri. La famiglia ha infatti deciso di vestirla con la divisa di Croce Rossa. Presente al funerale anche l’amica che era in auto con lei, uscita dall’ospedale.

A Rivarolo Canavese, nella chiesa parrocchiale di San Michele, invece, si è tenuto l’ultimo saluto ad Angelo Raffaele Torchia, 52 anni, conducente dell’altra vettura coinvolta nell’incidente. Tantissima gente si è stretta intorno ai famigliari. Tutta la città ha partecipato per salutare Angelo seppur, come molti hanno scritto sui social, “resterà a vegliare accanto a coloro che lo serbano nel cuore”.

Al termine della cerimonia funebre, gli amici hanno voluto salutarlo ancora una volta con la musica da lui amata.

FUNERALI ANGELO RAFFAELE TORCHIA

1 di 7

FUNERALI DENISE PUGLIA