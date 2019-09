BAIRO – Ottimi risultati per il Centro Ippico l’Equin’Ozio di Bairo alle Ponyadi Kep Italia 2019, l’evento equestre che vede protagonisti i pony, dedicato ai ragazzi, che si è tenuto a Roma, presso l’Ippodromo Militare Gen. Giannattasio dei Lancieri di Montebello, lo scorso fine agosto.

Oltre 1000 giovanissimi cavalieri in erba con oltre 1200 pony si sono sfidati nelle 20 tra discipline e attività equestri proposte. Per l’Equin’Ozio hanno gareggiato Luca Scazzoli, Francesca Coccoz, Giulia Calcio Gaudino, Vittoria Stafferini e Sara Mengozzi, nelle specialità di Presentazione, Run&ride, Gimkana 2, Gimkana Jump e Pony games.

I pony del Centro che hanno partecipato, sono stati: Inconnu, Pia, Melody e Macalè.

Grande soddisfazione per i risultati: Medaglia d’oro in presentazione A1, run&ride A1, Gimkana B1 e Jump B2. Medaglia d’argento in Gimkana A1 e gimkana B2.

Inoltre, la Regione Piemonte, ha vinto il Medagliere con 17 ori, 12 argenti e 4 bronzi; seguita dall’Emilia Romagna (14 ori, 8 argenti e 8 bronzi) e dalla Toscana (14 ori, 6 argenti e 13 bronzi).