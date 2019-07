VALPRATO SOANA – Si è tenuto domenica scorsa, 21 luglio, a Valprato Soana, il 2° Trofeo in ricordo dei fratelli Fava “Cravin” organizzato dall’Asd Garisti Alto Canavese in collaborazione con il Comune di Valprato Soana e tutta la famiglia Fava.

Il trofeo è un memorial dei fratelli Fava detti “Cravin” ricordati cosi dai tempi del loro papà Pinot “Cravin”, un soprannome tramandato in generazione in generazione, proprio come la pesca della trota nel torrente.

La manifestazione si è tenuta nel magnifico torrente Soana nella riserva di pesca gestita dal Comune di Valprato. I concorrenti sono arrivati numerosi dal Canavese, da tutta la provincia di Torino, dal cuneese e dalla Liguria per ricordare Luigi, ex campione italiano, e i fratelli Edoardo Giusto e Nando Cinto e la sorella Adelaide.

Si sono aggiudicati i premi della classifica per società la Granda di Fossano (1° classificata); Garisti Club Finale Ligure (2°) seguiti da La Marmorata, Orco Cuorgnè e Valle Oropa.

La gara individuale è stata vinta da Ezio Bonus della Val Pellice, seguito da Marcello Torarolo e da Luigi Cossu.

Grazie agli sponsor e ai famigliari si è riusciti a premiare tutti i ragazzi della classifica con trofei : il premio per il più piccolo è andato a Jacopo Milano della Società Forno Canavese; il più anziano a Giovanni Frand Pol della Marmorata . Primo classificato tra i giovani Marco Nelva dei Garisti Alto Canavese; secondo Lorenzo Peyrani Orco Cuorgnè infine Marco Fava ed Emanuele Fava i pronipoti che portano avanti la tradizione di famiglia. Per le donne: 1° Gabriella Giraudo e 2° Michela Boetto.

L’Asd Garisti Alto Canavese ringrazia di cuore il Sindaco Francesci Bozzato e il vice Sindaco Diego Gallo del Comune di Valprato Soana e la Pro Loco “che con la loro disponibilità hanno reso possibile una bellissima manifestazione, in una meravigliosa location.”

