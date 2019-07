MALTEMPO – Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 luglio, dalle 21.30 circa, i Vigili del Fuoco dei diversi distaccamenti di Torino e Provincia hanno effettuato circa 150 interventi.

Ovunque alberi caduti, cassonetti divelti, voragini aperte sull’asfalto, strade allagate, tetti scoperchiati. La pioggia e il forte vento non hanno risparmiato la zona del torinese e del ciriacese.

Tangenziale in tilt per alberi caduti nel tratto compreso tra l’area servizio Stura Nord e lo svincolo Borgaro; un platano di circa una decina di metri stava per cadere sulla carreggiata. Auto colpite e alcuni feriti.

Alberi caduti anche Torino su auto parcheggiate nella zona di Porta Palazzo, Strada del Francese e via Catania. Una forte grandinata si è abbattuta sulla zona di Mirafiori. Albero caduto su alcune vetture in Corso Verona; un ferito.

A Venaria Reale si è aperta una voragine in via Amati. A Chieri è stato scoperchiato un condominio in via della Resistenza.

Il violento temporale che si è abbattuto su Borgaro Torinese ha creato diversi disagi. I problemi più gravi in via Liguria, dove é caduto un albero che ha portato alla chiusura della strada.

Via General Perotti si è allagata. Alberi caduti anche in via XX Settembre e in via Gramsci. Sul posto sono intervenuti anche l’Assessore Fabiana Cescon, il Sindaco Claudio Gambino, l’Assessore Eugenio Bertuol e il Consigliere Paolo Massa.

A causa del maltempo numerosi interventi delle squadre volontarie dei vigili del fuoco di San Maurizio Canavese, Nole e Mathi sono state impegnate fino a notte fonda per mettere in sicurezza alberi pericolanti e verificare tetti e cornicioni. Una tromba d’aria ha colpito Mappano nella zona di via Cuorgnè all’altezza dei civici 90 e 100 scoperchiando abitazioni e condomini; sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco di Mathi fino a notte inoltrata.

Fabio Artesi – Cristiano Cravero

