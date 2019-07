RIVAROLO CANAVESE – Inaugurata ieri, giovedì 25 luglio, a Palazzo Lomellini, la “Galleria dei Sindaci”.

Si tratta di una mostra fotografica con le figure che hanno ricoperto il ruolo di Sindaco del Comune di Rivarolo Canavese, a partire da Angelo Manzone (1945-1946), nominato Sindaco dal Cln nel 1945, per poi proseguire con Pietro Micheletta Gina, (1946-1951/1961-1964), primo Sindaco eletto dal Consiglio Comunale, per poi proseguire con Giuseppe Gria (1951-1953), Bartolomeo Rossi Sebastiano (1953-1961), Giuseppe Gianetto (1964-1965), Erminio Visconti (1963-1970), Giuseppe Ponchia (1970-1975), Domenico Rostagno (1975-1993), Riccardo Poletto (1993-1994), i Commissari Bruno D’Alfonso e Antonio Bellomo (24/12/1993 – 10/03/2004), Edoardo Gaetano (1994-2003), primo Sindaco eletto direttamente dai cittadini, Carlo Bollero (2003-2004), Fabrizio Bertot (2004-2012) e i commissari Gaetano Losa, Massimo Marchesiello, Angela Pagano (poi sostituita da Nazzarena Di Marco) (24/05/2012 – 21/05/2014).

La “Galleria”, ideata e voluta dal Consigliere Guido Novaria, è il primo tassello del Progetto Memoria Rivarolese, che proseguirà il 22 marzo con l’istituzione del “compleanno” della città.

Presenti gli ex Sindaci ancora in vita, ad esclusione di Fabrizio Bertot che ha dichiarato che si tratta di un’iniziativa da “Museo delle Cere”, i famigliari degli ex Sindaci scomparsi e Alberto Avetta in qualità di Presidente Anci Piemonte.

