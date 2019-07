CASELLE TORINESE – Sabato 29 e domenica 30 giugno si è tenuta la “Sagra del Pesce di Camogli”. L’appuntamento si è svolto in piazza Boschiassi alla presenza di circa mille persone.

Commenta il sindaco Luca Baracco: “ Tanta gente così nel concentrico cittadino si era mai vista. Quando mi hanno proposto di organizzare l’iniziativa ero dubbioso circa la nostra capacità di accogliere degnamente la Pro Loco di Camogli. Ma ce l’abbiamo fatta e i risultati attesi sono arrivati. Questa due giorni è stata una grande festa abbinata alla Notte Bianca e al mercatino della Crocetta. Tante persone hanno seguito un progetto comunitario, rendendo possibile una così ampia partecipazione”.

Nella serata di sabato 29 il centro storico era un via vai di gente. Mentre decine sono le persone che si sono messe in coda per mangiare il pesce.

Questo ha inorgoglito il vice Sindaco Paolo Gremo, che ha affermato: “Si sono portati i profumi, i sapori, gli odori e i colori della Liguria a Caselle. Si è scelto di fare un esperimento. Una città con l’aeroporto ha accolto Camogli, dove c’è il porto. Quindi simbolicamente Camogli è atterrata a Caselle. Siamo riusciti ad alzare l’asticella. C’è voluto del tempo, ma ce l’abbiamo fatta”.

Nella mattinata di domenica 30 si è di nuovo pranzato con il pesce. L’Amministrazione comunale ha consegnato una targa a Tonino Verdina, presidente dell’associazione turistica di Camogli, da recapitare al Comune. Mentre Luca Marchiori, alla guida di Libera Associazione Commercianti e Artigiani, ha donato una riproduzione della padella. Ha sostenuto Marchiori: “ Vi ringraziamo per aver portato in città quest’evento. Speriamo di poterlo ripetere il prossimo anno”.

