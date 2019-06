CALUSO – Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, presso La Peschiera Q. H. di Frazione Molliette di Caluso, una tappa veramente particolare del Campionato Regionale di Reining che prevede, oltre alle normali gare di tappa, uno spettacolare appuntamento con il FreeStyle Reining che si svolgerà nella serata di sabato 8 con inizio alle ore 20,30.





Il Reining Freestyle, in USA molto seguito e con molti cultori di altissimo livello, è una specialità che coniuga un pattern (percorso) di Reining in cui occorre svolgere tutte le manovre che lo compongono, abbinandolo ad una coreografia a tema e, ovviamente, ad una base musicale. Insomma , un vero e proprio spettacolo che, purtroppo, in Italia, non ha ancora avuto il suo giusto rilievo .

Essendo il Reining una disciplina in cui prevalgono velocità e precisione, sarà sicuramente entusiasmante vedere le esibizioni di cavalli e cavalieri nell’interpretazione di vari personaggi in Peschiera e, tra gli addetti ai lavori, l’attesa cresce perché la preparazione delle esibizioni è assolutamente top-secret!

Il mondo del Reining piemontese è un mondo particolare fatto di gare, di competitività, di voglia di vincere ma è anche un mondo creato da persone belle, sincere, corrette e con il giusto senso dell’amicizia, quella vera, quella in cui, nel caso, ci si aiuta l’un l’altro e gli amici, si sa, si divertono insieme seguendo le loro passioni.





Il Freestyle Reining è esattamente questo: una gara fatta di creatività, musica e bellezza unita alle grandi capacità di cavalli e cavalieri che, pur gareggiando con velocità e precisione, diviene anche un’opportunità per divertirsi insieme.

L’APCR (Associazione Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta cavallo da Reining), in collaborazione con IRHA (Italian Reining Horses Association) e con FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) organizzerà e realizzerà, con cadenza mensile da luglio a novembre, le restanti tappe per il Campionato Regionale.

Dal 2 al 7 luglio, in concomitanza con la quinta tappa del Campionato Regionale di Reining, ci sarà un grande avvenimento a livello nazionale la Finale del Campionato a squadre 2019, le finali del Campionato Italiano debuttanti ed il Maturity IRHA & NRHA APCR Ride July Ride qualificante per il Campionato Europeo e per la Top 10 Mondiale.

Queste importanti gare si disputeranno in Piemonte e, più precisamente, presso la Peschiera Q. H. grazie alla vittoria della Squadra Piemontese nel 2018 che, proprio per questo, per regolamento, ha il diritto ed il piacere di ospitare l’edizione 2019.





Saranno giorni veramente intensi in cui ogni gara è espressione del miglior Reining a livello nazionale ed ogni percorso sarà da seguire col fiato sospeso ed i momenti più entusiasmanti saranno sicuramente sottolineati dal fatidico ‘YEAH!’ lanciato a squarciagola e gli applausi scoppieranno calorosi.

L’appuntamento per la quarta tappa è per venerdì 7 giugno con la prima gara alle 14 e per sabato 8 e domenica 9 con inizio delle gare alle 8 e che continueranno per le intere giornate.

Nicoletta Viali

Foto di Andrea Bonaga