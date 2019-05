VENARIA REALE – Le dichiarazioni del Sindaco Falcone; la replica di Accorsi (VIDEO)

VENARIA REALE – Conferenza stampa del Sindaco Roberto Falcone questa mattina, giovedì 30 maggio, su quanto sta accadendo al consiglio.





“Abbiamo preso atto delle dimissioni dei tre consiglieri e delle dimissioni, per ora solo annunciate, del consigliere Accorsi dalla carica di Presidente del Consiglio. – ha dichiarato Falcone – Le beghe interne che in questi anni hanno massacrato il gruppo consiliare fanno solo perdere tempo ed energie, perciò voglio dire solo una cosa: sono convinto che i nuovi equilibri, grazie anche all’entrata in Consiglio del consigliere Matteo Bottari, ci consentiranno di lavorare finalmente con più serenità e in modo più aperto e senza pregiudizi alle forze di opposizione che vogliano lavorare su temi d’interesse per i venarlesi. Se eleggeremo un nuovo Presidente del Consiglio, sono convinto anche che avremo una gestione migliore del Consiglio comunale che in questi ultimi mesi è stata indecorosa e semplicemente confusionaria, soprattutto se confrontata con le poche volte in cui a presiedere l’aula c’è stata la vice presidente Virga. La situazione è chiara: con 12 consiglieri del Movimento 5 stelle, 10 di minoranza e 1 in gruppo misto, esiste ancora una maggioranza e Regolamento e Statuto ci consentono di andare avanti.”





“Abbiamo voluto cambiare il modo di fare politica, – ha proseguito il Sindaco – ed è per questo che non attueremo modelli da vecchia politica fatti di accordi sottobanco o che altro, ma continuiamo a lavorare responsabilmente e con orgoglio per Venaria Reale con tutte le difficoltà che ciò comporta: teniamo duro perché questa città non ha bisogno né merita l’ennesimo commissariamento».

Il capogruppo di maggioranza Guido Ruento dichiara: “Mi associo alle parole del Sindaco e aggiungo solo pochi appunti. Saluto e ringrazio i consiglieri dimissionari Stasi e Battafarano per il lavoro svolto e per il loro apporto professionale sia tecnico che metodologico, pur tra mille difficoltà e il loro pochissimo tempo a disposizione. Del consigliere Antico, che in questi anni in cui sono stato capogruppo ha dato contributo assiduo, di presenza se non tecnico, ricordo l’ approccio costante di opposizione, corretto in sé ma non sempre terreno di confronto e costruzione. Sono poi sicuro che il consigliere Accorsi si troverà a suo agio nel gruppo misto, più di quanto non fosse con lo spirito del gruppo di maggioranza. Infine devo ringraziare di cuore tutti i consiglieri rimasti a lottare insieme a me; sono un orgoglio per tutto il Movimento 5 Stelle perché hanno capito che la realtà di amministrare è molto diversa e più complessa delle asserzioni di principio e non si sono fatti spaventare né intimorire, mettendoci sempre la faccia. Ripartiamo da questo impegno trasparente, con fiducia, per finire ciò che abbiamo impostato e per presidiare le azioni in corso, che sono tante e fatte sempre e solo guardando al bene della Città”.

