VENARIA REALE – Un check up gratuito in piazza Vittorio Veneto con la presenza di nove specializzazioni mediche per l’erogazione di screening/consulenze gratuiti rivolti alla cittadinanza.

Domenica 5 maggio dalle 9 alle 17.30 i Lions Club “Venaria Reale La Mandria”, “Rivoli Castello”, “Sciolze Torino Monviso”, “Torino New Century” e “Torino Solferino” hanno organizzato il Campus Medico, una full- immersion dedicata alla salute e alla prevenzione sanitaria, dove la cittadinanza ha potuto effettuare visite mediche di diabetologia, ortodonzia, igiene dentale, fisioterapia, densitometria ossea, screening di valutazione delle funzioni cognitive, prevenzione cardiologica, misurazione della pressione, educazione di primo soccorso, ecodoppler aorta toracica e addominale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Venaria con la collaborazione della Croce Verde, Anpas, Nordic Walking, Comitato Distrettuale Lions Day & Altri Eventi Distrettuali e il Coordinamento Territoriale e Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Torino.

