TORINO – Nell’ambito dei servizi preventivi e di controllo predisposti dal Questore Francesco Messina, in occasione della manifestazione anarchica internazionale che si è tenuta oggi, sabato 30 marzo, a Torino, ieri sono state arrestate 4 persone.

Il personale Digos aveva controllato nei pressi del casello di Rondissone, 4 persone provenienti dal Veneto. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato, nell’auto sulla quale viaggiano i 4 soggetti, diverso materiale: 7 bombe carta; 3 maschere antigas munite di filtro; 5 fumogeni, 1 coltello; guanti; passamontagna; collirio e riopan (utilizzati per alleviare gli effetti dei lacrimogeni). Le 4 persone, S.M. classe 1995; M.S. classe 1991; C.F. classe 1990; C.M. classe 1990, sono state tratte in arresto per la detenzione e il porto di armi o materiale esplodente.

Sempre nell’ambito di detti controlli, personale Polfer nella mattinata di ieri, ha controllato, nei pressi di Novi ligure, su un treno diretto a Torino, un cittadino italiano di 39 anni. Nei bagagli dell’uomo, risultato un appartenente di un centro sociale del cremonese, i poliziotti hanno rinvenuto: una pinza multiuso con annessa una lama di 5 centimetri; un tirapugni in ferro; due caschi di colore nero, una maschera antigas con filtro; due ginocchiere; un passamontagna e altri indumenti tutti di colore nero. Il trentanovenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle norme sulle armi.

Nei confronti degli arrestati e della persona indagata, dal Questore di Torino è stato adottato il provvedimento del “foglio di via” dal capoluogo piemontese.

Oggi, durante la manifestazione, sono state denunciate altre 8 persone.

In via Cimarosa, 4 cittadini francesi di 32, 31, 29 e 25 anni sono stati denunciati in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti a offendere. Per lo stesso reato, sono stati anche denunciati una cittadina olandese di 34 anni e un cittadino belga di 28 anni, entrambi fermati in piazza Sofia. In via Tollegno, invece, è stata fermata una cittadina italiana di 25 anni, denunciata poi per resistenza aggravata e porto di armi o oggetti atti a offendere. In via Pavia angolo via Alessandria è stato, invece, fermato e denunciato un cittadino italiano di 30 anni sempre per il porto di armi o oggetti atti a offendere.

Nel corso dell’attività è stato acquisito e sequestrato il seguente materiale: 2 coltelli; 2 occhiali da piscina; 2 passamontagna; 3 k-way; 2 parastinchi; 4 paio di guanti; 1 sciarpa; 2 lampadina frontale;

1 confezione di gastroprotettore; 11 barattoli di smalto; 1 cuffia da piscina di colore nero; 25 bombolette di vernice spray; 14 fialette di vetro di solfato di ammonio utilizzato per alleviare gli effetti dei lacrimogeni; 3 fiale di plastica da 5 ml contenenti cloruro di sodio; 1 paio di occhiali da sole; 2 pantalone in nylon; 1 scaldacollo in pile nero; 1 casco; 4 maschere da sci/sub; 1 maschera da snowboard; 1 paio di occhialini in plastica; 24 bende mediche; 5 rotoli di garza elastica; 2 mascherine in tessuto; 26 soluzioni fisiologiche; 1 bomboletta di ghiaccio spray; 1 flacone di soluzione cutanea contro bruciature; varie garze mediche; 1 flacone di acqua ossigenata; 1 confezione di antidolorifici; 5 paia di guanti in lattice; 1 pantalone da moto nero; 1 paio di guanti da moto; 1 tuta blu; 1 maglia da lavoro; 1 paracollo e 2 cappellini.

Il Questore di Torino ha emesso altri tre fogli di via dal capoluogo piemontese. Complessivamente, al momento, sono 4 le persone arrestate, 9 quelle denunciate in stato di libertà e 8 i fogli di via emessi.