FAVRIA – Dopo il sopralluogo effettuato ieri, venerdì 18 gennaio, dai Vigili del Fuoco di Volpiano, questa mattina, intorno alle 10, sono intervenuti la squadra dei Vigili del Fuoco di Torino con l’autoscala e i Saf, per procedere alla messa in sicurezza del campanile della chiesa di Favria.







I Vigili del Fuoco sono saliti con l’autoscala (non sono state necessarie le operazioni dei Saf con le corde) per asportare un pezzo di cornicione pericolante.

La situazione non è rosea: è necessario quanto prima un intervento per la sistemazione del restante cornicione. Al momento, per sicurezza, è stata transennata una parte di via Vittorio Veneto.

“Lunedì – dichiara il sindaco Vittorio Bellone – faremo il punto e vedremo di pianificare un intervento.”

Il campanile, a differenza della chiesa, non è di competenza della Curia, bensì del Comune.

“Non finirò mai di elogiare – conclude il primo cittadino – i Vigili del Fuoco per la disponibilità, umanità e competenza con cui si sono rapportati con noi, e con la delicata situazione”.

La redazione di ON ringrazia il lettore che ci ha inviato le foto

