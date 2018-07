CUORGNÈ – Nella serata di venerdì 27 luglio a Cuorgnè si è riunito il Direttivo Provinciale della Lega del Canavese.

Una serata ricca di novità alla presenza del Segretario Provinciale, il Senatore Cesare Pianasso, l’Onorevole Alessandro Giglio Vigna, i Segretari delle Sezioni e delle Circoscrizioni. Oltre ad esser stata comunicata la nuova nomina di Andrea Cane, Consigliere Comunale di Ingria come Responsabile Nazionale Enti Locali della Lega Piemonte, Astrid Sento è stata invece nominata Segretaria Organizzativa della Provincia del Canavese. Da 20 anni in Lega, già Consigliere Lega della Provincia del Canavese, in passato è stata Segretaria della Sezione di Castellamonte e Consigliere Comunale sempre dello stesso Comune. Ecco le sue dichiarazioni: “Ringrazio il Segretario Sen.Cesare Pianasso e l’On. Alessandro Giglio Vigna che mi ha preceduto in questo incarico e con cui ho collaborato in questi ultimi mesi e tutti i componenti del Provinciale per avermi affidato questo compito che cercherò di svolgere, come ho sempre fatto, con passione e con lo spirito di poter essere utile alla Lega con il mio lavoro e con l’aiuto di tutti i componenti del Provinciale”.

Altra nomina per Andrea De Vito, giovane Consigliere Comunale di maggioranza di Balangero, che diventa Responsabile Provinciale Enti Locali del Canavese. Geometra e volontario della Protezione Civile Comunale di Balangero, 22 anni, è iscritto alla Lega da 3. Ha iniziato nel MGP, la giovanile del partito, ricoprendo il ruolo di Coordinatore del MSP (Movimento Studentesco). Prima grande esperienza è stata l’elezione a consigliere comunale di maggioranza a Balangero, nelle Valli di Lanzo, nel giugno 2017. Alla fine del 2017 viene nominato Responsabile Organizzativo ed Enti Locali della Sezione Lega di Ciriè/Valli di Lanzo.

Dopo le elezioni del 4 marzo scorso viene nominato Responsabile Comunicazioni del MGP del Canavese ed ora questo altro importante incarico, che De Vito commenta con queste parole: “Sono molto contento per il nuovo incarico, che so di estrema importanza, soprattutto in vista delle elezioni europee, regionali e soprattutto amministrative del prossimo anno che coinvolgeranno moltissimi Comuni della nostra Provincia. Molto sarà il lavoro da fare ma ciò non mi spaventa poiché so che sarò supportato ed aiutato dai molti militanti e sostenitori delle nostre sezioni. Ringrazio in primis il mio collega di ruolo Andrea Cane, con il quale lavoravo già da qualche mese in preparazione a questo incarico, che mi ha messo alla prova e dato fiducia per aiutarmi a ricoprire questa carica al meglio. Ringrazio infine anche l’On. Alessandro Giglio Vigna e il Sen.Cesare Pianasso per la fiducia accordatami”.