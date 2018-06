CIRIÈ – Il 2 Giugno per molti ciriacesi coincide con un momento importante di vita pubblica locale. Come tradizione vengono consegnate le costituzioni ai neo diciottenni e vengono premiati i ciriacesi che nel corso degli anni hanno ottenuto importanti traguardi con le attività commerciali, costituendo la storia del territorio.

Alle 11 uno splendido sole ha fatto da giusta cornice alla manifestazione che si è tenuta nei giardini di Palazzo D’Oria. Cerimoniere l’assessore Fabrizio Fossati che, vista la sua delega alle manifestazioni, ha curato nei minimi particolari il protocollo della manifestazione. Dopo il cappello intraduttivo del Sindaco Loredana Devietti, si è passati alla premiazione dei neo maggiorenni con la tradizionale consegna della Costituzione italiana e il tricolore simbolo di unità e pace che i nostri nonni hanno ottenuto con tanto sacrificio nel corso degli eventi bellici che hanno caratterizzato il secolo scorso.

Molto attesa la premiazione degli esercizi commerciali storici della città. Il primo premio assegnato è andato al Brigadiere Capo Marco Pisci in congedo, ma per lunghissimi anni in forza ai carabinieri della Tenenza di Ciriè. A premiarlo oltre al Sindaco Loredana Devietti, il Capitano della Compagnia di Venaria Reale Giacomo Moschella che ha elogiato l’operato svolto in servizio alla tenenza cittadina. Successivamente sono stati premiati due ragazzi ciriacesi che si sono distinti per meriti sportivi, Luca Cibrario ( Ciclista convocato per la Coppa del Mondo di CicloCross ) e Matteo Armao ( Judoka campione italiano categoria under 18 Cadetti).





In ordine di anzianità sono stati premiati per i 50 anni di attività Saggia Valentina, Bruno Trambaglio, Andrea Saracco, Paolo Stola, per i 60 anni di attività Cupperi Moto e per i 70 anni di attività Paolo Perona. Per i 90 anni di attività commerciale sono stati premiati Igino Cattarossi e Sergio Cattarossi, Per i 100 anni di attività sul territorio ciriacese Armando Dosio. Picchetto d’onore del corpo di Polizia Municipale di Ciriè con il suo Comandante Roberto Macchioni. Al termine la tradizionale foto di rito dei diciotenni premiati.