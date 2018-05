VENARIA REALE – Tutto pronto per la 16^ edizione della Festa delle Rose, in programma a Venaria Reale il 18,19 e 20 maggio, nonché per la 3^ edizione di Fragranzia e per la 2^ edizione dell’Infiorata presso la Cappella di Sant’Uberto alla Reggia.

Si tratta di uno dei più importanti eventi realizzati a Venaria: tre giorni dedicati alle rose, alle arti floreali; un evento fieristico che ha riscosso successo di anno in anno.

La kermesse aprirà i battenti venerdì 18 maggio dalle 15 alle 19; proseguirà sabato 19 dalle 10 alle 23 e terminerà domenica 20 dalle 10 alle 19.

«Il centro storico della città – afferma il Sindaco Roberto Falcone – per questa occasione si veste a festa, grazie agli espositori florovivaistici: rose, alberi e arbusti per giardino, piante annuali, pregiate varietà di orchidee e molte altre categorie: piante aromatiche officinali, piante cactacee e succulente, agrumi, piante da frutta ed ancora artigianato artistico locale e oggettistica a tema»

«Saranno tre giorni di immersione in un mondo di profumi e colori, – aggiunge l’Assessore Antonella d’Afflitto – proposti nel centro storico della città, con un intenso programma di attività culturali, dove oltre a trovare ornamenti per le nostre case, potremo visitare il Centro Storico della città, la Reggia ed il Parco La Mandria. La XVI edizione della Festa delle Rose si conferma, grazie al lavoro di Fondazione Via Maestra in sinergia con gli uffici Cultura- Eventi, Comunicazione-Stampa e Commercio della Città un evento che porta a Venaria si appassionati di fiori e dei profumi, ma anche turisti che avranno modo di visitare il centro storico arricchito con colori e profumi. Inoltre sono fiera di annunciare che si terrà la seconda edizione dell’Infiorata che avrà una location ancora più coinvolgente, perchè sarà allestita ai piedi dell’altare della Cappella di Sant’Uberto.









Per la terza edizione di Fragranzia è stata avviata una collaborazione con i fondatori dell’Associazione Culturale PerFumum, (Roberta Conzato e Roberto Drago) che da febbraio a maggio hanno organizzato a Palazzo Madama una serie di eventi sulla cultura dell’olfatto.

Per Venaria hanno realizzato un progetto multisensoriale creato da Laboratorio Olfattivo, da titolo “The Experience”. Un viaggio multisensoriale che vuole portare i partecipanti a mettersi in gioco con i propri sensi, cercando di lasciare spazio al senso più condizionante, l’olfatto.

L’evento verrà proposto venerdì 19 maggio dalle 9,30 dalle 17,30, quando tutti i visitatori verranno coinvolti dal personale preposto, in un percorso sensoriale.

GUARDA IL VIDEO

GUARDA LE FOTO

1 di 6