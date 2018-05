SAN FRANCESCO AL CAMPO – “Festa del Cavallo e non solo…”. Ecco tutti gli appuntamenti della diciannovesima edizione. La manifestazione si terrà da giovedì 24 a domenica 27 maggio, al campo sportivo di via Ghetto. L’iniziativa è a cura della Pro Loco.

Con il patrocinio della Regione e della Città Metropolitana. Durante i festeggiamenti funzionerà uno stand gastronomico, ogni sera, dalle 19.30.

Commenta il vicepresidente dell’associazione turistica Beppe Bonicatto: “ Novità assoluta di quest’anno è l’ “Orignal Gram”, disciplina americana che sta prendendo piede in Italia. Ci sarà la possibilità di provare il percorso a ostacoli e misurare la propria forza domenica 27 maggio, a partire dalle 10. I “trainer” saranno guidati da campioni ad alti livelli. Puntiamo anche sulla prima edizione del “Palio Medievale” e sul torneo di toro meccanico. Interessante è pure la serata d’animazione western”.

Si parte giovedì 24 maggio, alle 20, con il torneo di beach volley, organizzato dal “Gruppo Sportivo San Francesco al Campo Volley”. Per informazioni telefonare al 349.7544031. Seguirà, alle 21.30, l’animazione latina con Radio Gran Paradiso.

Venerdì 25 maggio, dalle 20, inizia il torneo di toro meccanico. Nello stesso orario inizierà il “Palio dei Borghi 2018”. Per le ore 22 concerto dei “Divina” e, a seguire, dj set con Roby di Disco Energia.









Sabato 26 maggio, dalle 8.30 alle 18, inizia la gara a bocce commerciale “Palio della Borgate” a gironi. Ritorna la cicloturistica “Merenda sle Rue” per il secondo anno consecutivo. Iscrizioni alle 13.30 e partenza alle 14.40. Prenotare al 347.1115330. Dalle 16 al via l’adunata vespistica “Vespa Rock”. Si segnala l’apertura della mostra fotografica su Giorgio Bettinelli, l’uomo che ha fatto il giro del mondo in vespa. In serata video-racconto dal titolo “Caponord in vespa”. Per le 17 gli arcieri della “Compagnia degli Orsi” saranno a disposizione per le prove di tiro con l’arco. Dalle 21 si terrà l’evento “Happy Baby Western Animazione” per i bimbi. Per le 22.30 rappresentazione di “Sun & Moon Revival” dagli anni ’60 a oggi, con il gruppo “Sole Luna” di San Francesco. Fino a notte fonda disco dance.

La giornata di domenica 27 maggio s’apre alle 8 con il mercatino di prodotti tipici e hobbistica. Informazioni al 335.1298061. Dalle 9 parte il giro turistico del “Vespa Rock”. Alle 10 il gruppo “Pedale Leinicese” organizza una gara di mountain bike cross country. Nello stesso orario parte l’allenamento collettivo di motocross fettucciato a cura del motoclub “I Curidur”. Dimostrazioni di “agility dog” andranno in scena a partire dalle 11. Nel contempo si terrà la prima edizione del “Torneo Medievale a cavallo”. Per 11.30 sfida del tiro con l’arco per il “Palio dei Borghi”. Alle 12.30 pranzo nel padiglione gastronomico. Nel pomeriggio si terranno tre attività: dimostrazione di beach volley per bambini (ore 15); concerto “Junior Band” (ore 16); esibizione di liscio con “Franco e la sua band” (ore 21.30). Nel corso della giornata giri in carrozza e a cavallo.







Nelle giornate di sabato e domenica si terrà cascina a “Porte Aperte” per conoscere gli animali della fattoria. S’offrono prove di forza aperte a tutte. Rivolgersi al 392.3057888 (Fabio).