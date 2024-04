VENARIA REALE – La città piange la morte improvvisa di Roberto Falcone

VENARIA REALE – La città piange l’improvvisa scomparsa dell’ex Sindaco Roberto Falcone, deceduto questa notte, tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile 2024, stroncato a soli 57 anni da un malore che lo ha colto mentre stava percorrendo la Direttissima.

Sul posto è intervenuta prontamente la Croce Verde, ma per l’ex Sindaco non c’è stato nulla da fare.

“Siamo senza parole e sconvolti nell’apprendere della scomparsa questa notte di Roberto Falcone. – dichiara il Sindaco Fabio Giulivi sui social – Un malore improvviso ha stroncato la vita dell’ex Sindaco della nostra Città. Ho deciso di annullare la manifestazione di questa sera legata al Giro d’Italia in segno di rispetto e di lutto. Poco fa ho sentito Alessandra per porgere a lei e ai figli tutta la vicinanza ed il cordoglio della nostra comunità in questo momento di immenso dolore.

Ciao Roberto, grazie per il tuo impegno costante nel voler provare a migliorare questo povero mondo. Avrei tanto altro da dirti ma ora non trovo ancora le parole.”

Lutto nel Movimento 5 Stelle che ha appresto attonito la notizia. Falcone infatti aveva appena depositato la sua autocandidatura alle Europee, insieme ai colleghi Sean Sacco e Antonella Pepe, coordinatrice provinciale M5S.

Anche Chiara Appendino, ex Sindaco di Torino, lo ricorda sui social: “Fa talmente male da non volerci credere. Roberto Falcone non è stato solo il primo sindaco M5S del Piemonte, è stato un amico pieno di energia e voglia di fare politica e la notizia della sua scomparsa sconvolge chiunque lo abbia conosciuto. Che la terra ti sia lieve, Bob.”

Lascia la moglie Alessandra e i figli Francesca e Davide.