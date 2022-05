VOLPIANO – Aperte le adesioni per il Consiglio di Biblioteca

VOLPIANO – Sono aperte le candidature per comporre il nuovo consiglio di Biblioteca. Possono presentare la loro candidatura, presso la sede di Biblioteca e Informagiovani entro il prossimo 20 maggio, i residenti nel Comune di Volpiano, purché maggiorenni e in possesso della tessera unica Sbam. La lista di coloro che avranno dato la loro disponibilità sarà esposta in biblioteca per 30 giorni, precisamente da lunedì 22 maggio a mercoledì 22 giugno: in questo periodo i cittadini interessati potranno votare un nominativo tra quelli inseriti in lista: i più votati entreranno a far parte del consiglio.

Nello stesso tempo sarà approvata la lista degli eletti e degli esclusi: da quest’ultima si attingerà per eventuali sostituzioni dovessero rendersi necessarie sino alla scadenza dei cinque anni del mandato. I compiti del Consiglio di Biblioteca? Presto detto: si pone come tramite tra la Biblioteca e l’utenza, trasmettendo le sue esigenze; organizza e prepara iniziative volte ad aumentare l’interesse della popolazione nei confronti della biblioteca; partecipa alla scelta del materiale da acquistare; propone al Comune interventi e iniziative da realizzare per ottimizzare il funzionamento; propone le spese ritenute necessarie per il funzionamento e le iniziative da proporre; approva il calendario annuale di apertura e chiusura; tiene i collegamenti con le associazioni del territorio per coordinare attività culturali; propone modifiche e integrazioni al regolamento e, più in generale, vigila sul funzionamento della biblioteca.