CANAVESE – Open Day Asl To4: vaccinazione gratuita contro l’HPV

CANAVESE – In occasione della Giornata Internazionale contro l’HPV, il Dipartimento Materno Infantile e il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO4 organizzano Open Day ad accesso libero per offrire la vaccinazione gratuita contro l’HPV (Human Papilloma Virus), il Virus del Papilloma Umano. Ecco sedi e orari degli Open day:

mercoledì 4 marzo dalle ore 14 alle 18 a Castellamonte (Presidio sanitario di piazzale Nenni 1) presso l’Ambulatorio SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica);

giovedì 5 marzo dalle ore 10 alle 14 a Borgaro Torinese (sede Asl di via Santi Cosma e Damiano 1) presso l’Ambulatorio SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica);

venerdì 6 marzo dalle ore 9 alle 13 a Settimo Torinese (sede Asl di via Regio Parco 64) presso l’Ambulatorio SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica);

sabato 7 marzo dalle ore 9 alle 13 a Ivrea (Ospedale di piazza Credenza 2, al quinto piano presso l’Ambulatorio di Ginecologia).

L’infezione da HPV è l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa al mondo, nota come la causa primaria del tumore della cervice uterina e associata ad altre malattie come i condilomi genitali, i tumori anali, vaginali, del pene, vulvari e orofaringei.

Per prevenire l’infezione e le sue conseguenze sono disponibili due strumenti di prevenzione:

il test di screening del tumore del collo dell’utero, nell’ambito dei programmi di Prevenzione Serena (pap test per le donne tra 25 e 29 anni e test HPV per le donne dai 30 ai 64 anni);

la vaccinazione anti HPV, sicura ed efficace. Con il raggiungimento del target di copertura del 95% stabilito nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025, si potrebbero evitare più di 300mila diagnosi di lesioni cervicali precancerose e 20mila casi di tumori alla cervice uterina.

La vaccinazione anti HPV è più efficace se eseguita prima dell’inizio della vita sessuale. Sarà uno “scudo” per difendersi dalle patologie correlate al papillomavirus e, quindi, per prendere il controllo della propria salute, salvaguardare il proprio benessere e proteggersi per il futuro.

Le categorie a rischio che possono beneficiare della vaccinazione anti HPV sono le seguenti:

ragazze nate dal 1993 e ragazzi nati dal 2006;

donne con riscontro di CIN2 o superiore;

donne che hanno l’indicazione a effettuare la vaccinazione da parte del medico ginecologo;

uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso;

soggetti con infezione da HIV.

L’ASL TO4, inoltre, partecipa alle seguenti iniziative:

“HPV Night Prevention”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sull’infezione da HPV, in programma martedì 3 marzo alle ore 19 presso Hiroshima Mon Amour di Torino. L’evento è promosso da ACTO Piemonte (Alleanza Contro il Tumore Ovarico) in collaborazione con CUS Torino (Centro universitario sportivo) e si inserisce nel calendario delle iniziative collegate a Just The Woman I Am, la manifestazione nazionale che unisce sport, cultura e solidarietà per promuovere la prevenzione, la ricerca e i corretti stili di vita.

incontro di mercoledì 4 marzo con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese, su malattie sessualmente trasmesse e vaccinazioni, con focus sulla vaccinazione anti HPV.