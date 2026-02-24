RIVAROLO CANAVESE – Ricordi, emozione e competizione al Memoria Karate Pino Figliuolo (FOTO)

RIVAROLO CANAVESE – Domenica 22 febbraio 2026, presso il Palazzetto dello sport di Rivarolo Canavese, la Rum Bu Kan Karate Do del maestro Giacomo Buffo (7° Dan), ha organizzato, il Memorial interregionale Pino Figliuolo, una giornata di gare unicamente a squadre, in entrambe le discipline, kata e kumitè che ha visto gareggiare sui tatami, 206 atleti di varie età e categorie, provenienti da 16 palestre del Piemonte e Lombardia SKI-I.

L’evento, dedicato alla memoria del Maestro Pino Figliuolo, scomparso nel dicembre 2024 e che ha lasciato un ricordo indelebile nella comunità marziale locale, sia per i risultati ottenuti quando era agonista, sia per quanto ha saputo trasmettere agli allievi, durante le ore di lezione in palestra, nel lungo periodo di collaborazione a fianco del maestro Buffo, con il quale ha condiviso un rapporto di amicizia dentro e fuori dal tatami.

La manifestazione si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco Martino Zucco Chinà, presente anche il Vicesindaco Marina Vittone e Francesca Bevacqua, Consigliere delegato allo Sport, che hanno ricevuto dalla Rem Bu Kan una targa in ricordo e in segno di riconoscimento al patrocinio ricevuto.

Ha proseguito il discorso introduttivo alla giornata, l’emozionatissima e commossa Daniela Amato della segreteria organizzativa della Rem Bu Kan, che ha rivolto un caloroso ringraziamento all’amministrazione, agli atleti partecipanti, ai genitori dei piccoli atleti e a tutto staff che ha collaborato con lei, nella complessa organizzazione, passando poi la parola al Maestro Giacomo Buffo che ha dato il via alle gare.

Le competizioni di kata e kumitè si sono susseguite in un’atmosfera di grande calore e partecipazione anche da parte del pubblico, che ha riempito tutti gli spalti del palazzetto e tutti gli atleti hanno ricevuto un attestato personalizzato come ringraziamento per la sentita partecipazione.

La giornata è stata caratterizzata anche da due dimostrazioni, da parte di tre allievi che erano particolarmente legati al Maestro Figliuolo e che con lui, hanno condiviso tanti momenti di allenamento e di gare nazionali e internazionali, i fratelli Giulia a Marco Buffo e Lorenzo Terzano, applauditi con intensità dal pubblico e anche molto apprezzati dai maestri presenti sul tatami.

Sotto gli occhi commossi della mogie Ivana, i figli Federica, Andrea e Silvia, in un palazzetto gremito, ma in un silenzio particolarmente carico di emozione, hanno presentato uno straordinario kata a squadra, quello con cui, sia individualmente che nelle rispettive squadre, hanno ottenuto ori e argenti, nei campionati europei e mondiali negli anni scorsi.

Poi, il momento più commovente, quando Giulia e Marco, hanno interpretato la dimostrazione che solitamente Pino Figliuolo eseguiva nelle varie occasioni dimostrative del Karate-do, dove è stata presentata una sequenza della “difesa da attacco a persona seduta” ed al termine, Marco e Giulia hanno poi consegnato un pensiero ai loro amici figli di Pino e alla moglie Ivana, in segno di vicinanza e ringraziamento per la presenza e il contributo per la manifestazione.

La competizione prevedeva 8 categorie di kata e 8 di kumite, premiati dal 1 al 4 classificato, e il trofeo per la categoria Kumite 18/39 anni marroni e nere maschile. La Rem Bu Kan si aggiudica 8 primi posti 10 secondi posti 3 terzi e due quarti posti, oltre che il trofeo dalla squadra composta da Daniele Tomaino e Andrea Marangoni della Rem Bu Kan con Davide Bellotto della Bushido Cigliano.

La premiazione finale ha rappresentato un altro momento commovente, che ha sottolineato lo spirto di partecipazione, con un gesto significativo di affetto: il dono del trofeo da parte della squadra vincente alla moglie di Pino Figliuolo, Ivana Peila.

Ora la Rem Bu Kan si prepara ad un intenso mese di marzo, che prevede per l’ 8 marzo , la competizione regionale a Cavallermaggiore, il 15 marzo il raduno provinciale a Rivarolo e a fine marzo, lo stage nazionale SKI-I, che prevede anche esami di passaggio alla cintura nera, mentre in aprile un gruppo di Juniores e la squadra nazionale kata sarà in Repubblica Ceca per il GPHK, competizione internazionale.

CATEGORIE SQUADRE KATA



0/9anni da 7° a 1° kyu MIX (da gialla a marrone)

1° RBK4(Casarano Terrasi Cojan M)

2° RBK 2(Giacomodonato Giardina Masia

3° RBK1 ( Michienzi Boggio Aspromonte)

4° FUNAKOS A (Battaglio Drocco Lubatti)



10/13 anni da 7° a 1° kyu MIX (da gialla a marrone)

1° RBK 7 ( Nigra Nepote Cesare)

2° RBK 5 ( Vitega Strobietto Madeddu Astrid)

3° YOSEI KA 2 ( Prudentino Gentile Mattesi)

4° FUNAKOSHI B (Cavarare s Bertone Cappelino M)



14/17 anni da 7° a 5° kyu MIX (da gialla a verde)

1° YOSEI KA 1 (Barbero Mattesi Zanello)

2° RBK 12 (Paglia Grigoras Colucci)



14/17 anni da 4°a1°kyu + dan MIX (da blu a marr +Dan)

1° RIV (Gasparini Vernetti Ghircoias)

2° RMR ( Tomaino S Ghircoias D Cavarero)

3° TAKUDAI ( Mendozza Leone Villone)

4° BSD4 ( Congiu Quarante Beltramo)



18/39 anni da 4° a 1° kyu +Dan M. e F (blu marr e dan)

1° RM (Buffo Montagna Castagna)

2° GEKKO 1 ( Beraudo Gazzera Meinero)

3° SHO TO ( Reut Verdoliva Falco)



18/39 anni da 4° a 1°kyu + dan MIX (blu marr e dan)

1° RBK 15 (Tomaino Cavallero Maragoni)

2° RBK 16 (Buffo Marangoni Spezzano)

3° BSD 5 ( Giraudo Giuliano Bordiga)



+ 40 anni tutti i kyu e dan MIX

1° RBK 18 ( Piccolo Naretto Celano)

2° RBK 17 ( Spasaro Benvenuto Ferraro)

3° KOSEI 3KA ( Prudentino Sanfilippo Pregonolato)



0 /17anni 9° e 8° kyu e MIX (bianche e 1/2 gialle

1° GEKKO 3 (Tardivo Merlo Parola)

2° BSD 1 (Serra Spissu Spissu)

3° GEKKO 2 ( Giordano Ghio Tasone)

4° GEKKO 4 (Bongiovanni k Mata Bongiovanni E)

MEMORIAL PINO FIGUIOLO 2026



CATEGORIE SQUADRE KUMITE



9/11 anni da 5° a 1° kyu MIX (da verde a marr)

1° SHO TO (Casali La morgia Colla)

2° RBK 1 (Strobietto Vitega Terrasi Zaccardi)

3° CUNEO 7 (Cavarero Rispoli Allamando MG)

4° RBK 3 ( Crisapulli Dezzutto Masia Giacomodonato)



12/13 anni da 5° a 1° kyu MASC (da verde a marr)

1° CUNEO 3 (Viale Alessio Bertone)

2° RBK 6 ( Campisi Fierro Cojan k)

3° CERVASCA 3 ( Allamando Lambero Occelli)



12/13 anni da 5°a 1° kyu FEMM (da verde a marr)

1° TORINO 1 ( Bahnaru A Suppo Donea M)

2° TORINO ( Hurford Spadaro Maccono)

3° CUNEO 2 ( Bori M Perotto M Roccioli )

4° RBK 7 (Nigra Cesare Nepote)



14 /17 anni 3°-2°-1° kyu + Dan MASC (marr e nere)

1° RMR ( Tomaino S Ghirgoia D Gioele )

2° COL 1 (Alessio F Boboc )

3° RBK 8 ( Giacomapin C Agostinello Polacchini)

4° TAKUDAI ( Mendoza Villone Leone N)



14/17anni 1F-1M + 18-39anni 3°-2°-1° kyu e Dan M

1° YOSEIK GHI (Ghircoias Ghircoias Gilli)

2° RBK TOMA ( Gasparini Tomaino S Tomaino D)

3° RBK MIX ( Vernetti Polacchini Marangoni)

4° RBK TO ( Cammarata Agostinello Spezzano)



18/39 anni 3°-2°-1° kyu + Dan MAS

1° RBK10 ( Tomaino Marangoni Bellotto)

2° RIV 2 ( Giacomapin Spezzano Gilli)

3° CUNEO 5 (Sigotti Rossi Brignone)

4° TORINO (Minutilli Shiro’ Alessio)



18/39 anni 3°-2°-1° kyu + Dan FEMM

1° MED (Falco Reut Verdoliva)

2° RBK 11 ( Costantino Donea L Grigoras)

3° BSD 5 ( Giraudo Giuliano Peirone)

4° CUNEO 6 ( Beraudo Giuliano Peirone)



18/39 anni 3°-2°-1° kyu + Dan 2 MAS e 1 FEMM

1° MRR ( Spezzano Gilli S Falco)

2° RBK 12 ( Tomaino D Marangoni Costantino)

3° FUNAKOSHI E (Sigotti Rossi Musso F)

4° SHO TO ( Reut Alessio Schiro’)