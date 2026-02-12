RIVAROLO / CUORGNÈ – Ronde del Canavese, prima gara di stagione: 21 e 22 febbraio

RIVAROLO / CUORGNÈ – Pianificati gli ultimi dettagli tecnici, non resta che attendere sabato 21 febbraio 2026 giorno in cui con le verifiche tecniche e sportive e lo shakedown si accederanno i riflettori sulla 20° Ronde del Canavese. La competizione promossa dalla Rt Motorevent da inizio alla stagione rallistica in Piemonte. Confermata l’ormai storica prova speciale di Pratiglione che misura poco meno di undici chilometri e che verrà percorsa quattro volte.

Resta invariata anche la sede di partenza e arrivo a Rivarolo allestita nell’area commerciale dell’Urban Center mentre Riordino e Parco Assistenza verranno allestiti a Cuorgnè rispettivamente in Piazza Martiri della Libertà e Piazza Ponte Vecchio.

Il programma prevede quindi; le verifiche sportive che si svolgeranno nella giornata di Sabato 21 presso l’Hotel Rivarolo dalle 8 alle 10 per i concorrenti che affronteranno lo shakedown e dalle 10.30 alle 13 per tutti gli altri. Le tecniche si svolgeranno nella area riservata alla assistenza a Cuorgne in Piazza Ponte Vecchio dalle 8.30 alle 10.30 e in una seconda fase dalle 11 alle13.30.

Una anteprima della gara sarà offerta dallo Shakedown, previsto a Borgiallo dalle 10 alle 14 su un anello di strada che collega Borgiallo a Chiesanuova.

Dalle 15 alle 18.30 le ricognizioni del percorso e della prova speciale “Pratiglione”. In serata nel piazzale dell’Urban Center, durante l’ormai consueta passerella saranno presentati al pubblico gli equipaggi prima dell’ingresso del parco partenza.

La gara scatterà domenica 22 alle 8 con l’uscita del Parco partenza notturno e dopo una breve assistenza, alle 9,02 lo start del primo dei quattro passaggi sulla “Pratiglione” ognuno dei quali (tranne l’ultimo) verranno inframezzati dal riordino e dall’assistenza a Cuorgnè. L’arrivo e la premiazione si terranno nel piazzale dell’Urban Center di Rivarolo a partire dalle 17.35 . Alla gara saranno assegnati: il Trofeo memorial “Livio Bausano” al vincitore assoluto della gara e il trofeo intitolato a Gino Bellan al primo duo canavesano classificato. (Foto Rolling Fast)