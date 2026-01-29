CASTELLAMONTE – Parte l’Antico Carnevale di Castellamonte, edizione 2026 (VIDEO)

CASTELLAMONTE – Torna l’Antico Carnevale di Castellamonte, quest’anno, alla 72esima edizione. Organizzato dalla Pro Loco di Castellamonte, con il patrocinio del Comune, la kermesse è da sempre molto amata e attesa, partirà domenica 1 febbraio 2026 e proseguirà fino al 21 febbraio.

Un programma intenso con numerosi eventi adatti a persone di tutte le età, da bimbi ad adulti.

Il primo appuntamento è previsto per domenica 1 febbraio a partire dalle 10 con la presentazione delle Damigelle, Terzieri e Clavario, nonché con il saluto dei personaggi del 2025 (Marina Ruggiero e Cristian Dima), presso al Centro Martinetti. Alle 10 partirà la sfilata da piazza Martiri della Libertà per le vie del concentrico, fino al Martinetti dove si terrà la presentazione. Al termine rinfresco per tutti.



Il programma proseguirà sabato 7 febbraio con l’investitura della Bela Pignatera e del Primo Console 2026. Il ritrovo è alle 19 in piazza Martiri della Libertà da dove partirà il corteggio storico per le vie del concentrico a cui seguirà il cerimoniale di presentazione dei Rioni, Contado, Supremo Ordine, personaggi e gruppi ospiti. Quindi con la nomina e la presentazione della Bela Pignatera e del Primo Console. Al termine il corteo sfilerà fino al padiglione in piazza della Repubblica per il rinfresco.

Nel pomeriggio di domenica 8 febbraio, dalle 15, nel padiglione si terrà il Carnevale dei bambini con animazione e intrattenimento a cura dell’Officina del Sorriso. A seguire il rinfresco.

In serata, alle 21, nel padiglione, serata spettacolo “La cricca delle Drag-Queen”, con Daniela Tellmewhy e Lady Plastik e il loro corpo di ballo: serata di cabaret, musica dal vivo, lipsync, giochi e balli nel padiglione.

Lunedì 9 febbraio, alle 20, alla Rotonda Antonelliana un’altra novità: la Cena Medioevale dei Rioni Castrum Montis, con falò e musica.

Si prosegue martedì 10 febbraio nel Padiglione con la serata musicale: concerto di Figli d’un Liga, Tenet, Musik, Southern Key e Dottor Zero.

Serata dedicata al teatro, mercoledì 11 febbraio, con la Commedia brillante “Tre figlie e un Picasso” a cura della Compagnia Teatrale “I Fuorilege” di Ciconio, presso il Teatro Parrocchiale.

Venerdì 13 febbraio, dalle 21, al padiglione, Discoteca dei Coscritti 2008.

Sabato 14 febbraio, alle 20.30, Cena del Carnevale presso il Padiglione con musica anni 70/80/90, disco latino con Fra Dj Colo. Invito speciale per i coscritti degli anni 1956-66-76-86-96. (Prenotazione obbligatoria entro martedì 10 febbraio 2026 chiamando Wilma 347.3236807, Onofrio 347.6807739 e Tony 347.5755286).

Domenica 15 febbraio altra giornata trepidante con la presentazione di Re Pignatun: alle 9 rinfresco Bela Pignatera e Console presso piazza Martiri della Libertà; alle 10 sfilata e presentazione Re Pignatun in piazza Vittorio Veneto; alle 12 benedizione e distribuzione dei fagioli grassi alla Rotonda Antonelliana; alle 12.30 sfilata verso il Padiglione per il Pranzo del Re Pignatun 2026; alle 18 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale Santi Pietro e Paolo. Lunedì 16 febbraio, serata di divertimento con la Bela Pignatera e il Primo Console al Padiglione.

Mercoledì 18 febbraio, sfilata notturna dei gruppi storici e dei carri allegorici: partenza alle 20.30 da piazza del Mercato; alle 22.30 abbruciamento del Re Pignatun con saluto della Quaresima.

L’Antico Carnevale di Castellamonte si concluderà sabato 21 febbraio, alle 20.30, con la cena di chiusura del Carnevale Storico in onore di Bela Pignatera, Primo Console e Re Pignatun in maschera presso il Padiglione in piazza della Repubblica con musica Latino americano e l’orchestra Loris Gallo.