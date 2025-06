PIANEZZA – Miss Italia, Bartoli: “Una serata che lascia il segno”

PIANEZZA – “Desidero aprire questo comunicato con un ringraziamento sentito e convinto al Sindaco di Pianezza Antonio Castello, a suo fratello, il collega Consigliere Regionale Salvatore Mario Castello, e a tutti gli amministratori comunali per l’invito a far parte della giuria e per l’accoglienza straordinaria. La loro capacità di coniugare visione politica, attenzione al territorio e spirito di squadra rappresenta una delle espressioni migliori di impegno istituzionale al servizio della comunità.



Domenica 22 giugno ho infatti partecipato come giurato alla selezione provinciale di Miss Italia, ospitata nella suggestiva Piazza Giovanni Paolo II a Pianezza, in un clima di grande partecipazione e bellezza.



L’evento è stato un successo sotto ogni punto di vista. Il merito va non solo alla guida politica del territorio, ma anche alla sinergia messa in campo da tutta l’Amministrazione Comunale, dalla Pro Loco, dalle associazioni del territorio e da tutti i volontari, che con impegno e dedizione hanno costruito una serata elegante, ben organizzata e sentita da tutta la cittadinanza.



La giuria, composta da esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e del sociale, ha avuto il piacere di assistere a una competizione di alto livello, in cui le partecipanti hanno saputo esprimere grazia, determinazione e personalità.



Non è stata soltanto una serata di spettacolo, ma un momento in cui si è respirato lo spirito autentico di una comunità viva, coesa, orgogliosa delle proprie radici e capace di valorizzare il territorio attraverso eventi di qualità.



A Pianezza ho trovato accoglienza, organizzazione e visione: tre ingredienti fondamentali per costruire fiducia, partecipazione e senso di appartenenza.

Grazie di cuore a tutti per avermi reso parte di questa serata speciale.”

Sergio Bartoli

Consigliere Regionale del Piemonte

Presidente V Commissione Ambiente