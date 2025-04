BOSCONERO – Tante novità per una Mostra dell’Artigianato che diventa “maggiorenne”

BOSCONERO – La “Mostra dell’Artigianato” diventa “maggiorenne”, tagliando il traguardo della 18esima edizione. Un risultato importante per quello che è un evento sentito e partecipato, pronto a tornare nel mese di maggio 2025 per porre l’accento su quelle attività che non solo non vanno disperse, ma che devono essere assolutamente valorizzate.

Lo sa benissimo il Comune di Bosconero, che grazie alla stretta collaborazione con le associazioni, torna a proporre questa bella ed intensa manifestazione, la quale stavolta si presenta al via con alcune importanti novità. Ad iniziare dalla data, visto che si terrà nella giornata di domenica 18 maggio, preceduta il 17 da una serie di momenti che faranno da “antipasto” alla kermesse.

Ancora una volta sotto il segno dei “quattro elementi”, ovvero Aria, Terra, Acqua e Fuoco, la manifestazione (che prevede l’ingresso rigorosamente gratuita) si aprirà alle ore 9 del mattino, per poi concludersi nel tardo pomeriggio, offrendo diversi momenti e, soprattutto, ospitando centinaia di espositori pronti a mettere in… mostra le proprie capacità.

Una “Mostra dell’Artigianato” che ritorna grazie a mesi di grande lavoro organizzativo. “Tutto questo è fatto allo scopo di dare un senso alla parola artigianato – spiega l’assessore Ilario Peila, una delle colonne portanti nell’organizzazione dell’evento – perché artigianato significa passione, attaccamento alle proprie radici, ma anche realizzare i sogni, dando forma a qualche cosa di concreto. E la Mostra, a ben vedere, e davvero una realtà concreta”.

Come anticipato, non mancano le novità: “La più evidente è senza dubbio il cambio di data – prosegue Peila – Abbiamo scelto domenica 18 per festeggiare il diciottesimo anno della mostra, dando quindi un senso particolare al tutto. Un’altra “new entry” è rappresentata dal “Memorial Francesco Bollero”, gara di abilità, alla sua prima edizione, che vedrà i partecipanti destreggiarsi i miniescavatori, che ha un bel montepremi è si terrà in piazza Martiri, presso lo stand della Bollero Escavazioni (informazioni al 338-4636879)”.

“Imprescindibili – aggiunge l’assessore bosconerese – sono poi i nostri espositori, che col cambio data si rinnovano, mantenendo però sempre ben saldo un principio, cioè quello delle capacità di realizzare quello che espongono”.

Se la “Mostra dell’Artigianato” è quella che è oggi lo si deve pure a coloro che lavorano dietro le quinte: “Come non dire grazie ai tanti sponsor che credono nella manifestazione, ancor di più quest’anno, ma soprattutto ai 100 volontari che, ormai da tempo, con la loro presenza ed aiuto sono il motore trainante della Mostra. Non dimentichiamo neppure quei dipendenti comunali che svolgono la parte burocratica in silenzio, o quelli che sul territorio garantiscono ordine ed organizzazione. Un grazie va rivolto pure ai nuovi amministratori, che da subito hanno dimostrato grande interesse per la manifestazione”.

Ma cosa vuole dire “fare artigianato” oggi? “È un mondo magico – precisa ancora Peina – dove si può spaziare con la fantasia, con la passione, si può provare il piacere di realizzare cose che altri potranno usare. Fare artigianato significa anche tramandare il proprio sapere a chi ti sa ascoltare ed a chi vuole condividere le stesse passioni, realizzando i sogni sporcandosi le mani, modellando la materia. Recuperare, Assemblare, Trasformare: ecco, la Mostra che andrà in scena a Bosconero è pure questo”.

Dando uno sguardo al programma, come anticipato, sabato 17 maggio dalle 16 in poi andrà in scena “Aspettando La Mostra”, con l’avvio della giornata dedicata all’Associazione Pandorama, i giochi per bambini, il truccabimbi e l’accoglienza per il pubblico, mentre alle 18.30 sarà la volta del progetto comunitario “InCanto: voci per Amore”, grazie al Coro Alpette. Dalle ore 19 spazio al buon cibo, con lo “street food” accompagnato dalla note dei “Recapito 78”, quindi alle 21 toccherà allo spettacolo di circo clown aereo “Waiting for the miss”.

La domenica, inserita all’interno della Mostra, sarà riproposta l’iniziativa “Vieni e vinci”, con in palio un ricco premio per due persone, mentre legato al settore artigiani, tornerà anche l’appuntamento con il concorso intitolato a Teresa Cometto e Piero Chiarabaglio, legato al miglior manufatto.