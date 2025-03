PIEMONTE – Approvata in Consiglio Regionale la Legge contro le Truffe Affettive

PIEMONTE – Orgoglioso Sergio Bartoli, Presidente della Commissione Ambiente, di aver contribuito attivamente alla stesura e all’approvazione di questa legge insieme al nostro Capogruppo Silvio Magliano e a tutto il Gruppo Lista Civica Cirio Presidente – Piemonte Moderato e Liberale.

Le truffe affettive sono reati subdoli che colpiscono le persone nel loro lato più fragile: i sentimenti. Dietro ogni truffa c’è una ferita emotiva profonda, spesso silenziosa, che merita attenzione, ascolto e strumenti efficaci di supporto.



Con questa legge:

Attiviamo convenzioni con il Terzo Settore per il supporto psicologico e legale alle vittime;

Potenziamo l’Osservatorio delle Dipendenze con una sezione dedicata;

Promuoviamo campagne informative per proteggere soprattutto i più giovani;

Diamo alla Regione la possibilità di costituirsi parte civile nei processi contro i truffatori.



I numeri ci dicono che il fenomeno è in crescita. Ma il sommerso – chi soffre in silenzio – è ancora più preoccupante. Con questo provvedimento diamo voce e strumenti concreti a chi finora si è sentito solo.

Il lavoro di squadra paga. La politica, quando ascolta e agisce, può davvero cambiare la vita delle persone.

