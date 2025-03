RIVAROLO CANAVESE – Compleanno della Città, Bartoli: “Il Canavese è un territorio da tutelare”

RIVAROLO CANAVESE – Anche alcuni esponenti regionali sono intervenuti alla cerimonia per il conferimento del Sigillo Civico Città di Rivarolo, a Leonardo Bellan, Giovanni Leone e Giuliana Vinardi Bausano, in occasione del 162esimo anniversario della concessione del titolo di città a Rivarolo Canavese, da parte di Vittorio Emanuele II, Re d’Italia, nel 1863. Nello specifico sono intervenuti il Presidente del Consiglio Regionale Davide Nicco, il Presidente della II commissione Consiglio Regionale, Mauro Fava, e il Presidente della V Commissione Consiglio Regionale, Sergio Bartoli.

Il Presidente del Consiglio Davide Nicco ha portato i saluti del Presidente Cirio e, dopo i ringraziamenti ufficiali, ha lasciato la parola ai due Consiglieri Regionali canavesani. Mauro Fava ha illustrato il lavoro portato avanti dalla Commissione che presiede, lo stesso ha fatto, successivamente, Sergio Bartoli, Presidente della V Commissione Consiglio Regionale.

“162 anni è un traguardo importante per la città – ha dichiarato Bartoli – e ritengo doveroso conferire un riconoscimento a quei cittadini o associazioni che si sono contraddistinti per il bene della comunità. La Commissione che presiedo è quella dedicata all’Ambiente, un tema importante e complesso, se si pensa al clima che sta cambiando continuamente oppure alla situazione rifiuti. Ogni giorno raccolgo segnalazioni dai canavesani. Il Canavese è un territorio da tutelare e custodire. Abbiamo un patrimonio importante che porta turismo. Noi stiamo cercando di lavorare per il Canavese e per il Piemonte nella sua totalità.”