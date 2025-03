“Come affrontare le criticità della società moderna”: confronto tra professionisti e istituzioni

AGLIÈ – Si è tenuto ieri sera, presso la Sala Consiliare del Comune di Agliè, un importante incontro sul tema “Come affrontare le criticità della società moderna: il parere dei professionisti della salute psicofisica”, organizzato e moderato dalla Dottoressa Patrizia Multari. L’evento ha visto la partecipazione di esperti del settore, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni, offrendo un’occasione di confronto su tematiche di grande attualità.



L’incontro ha coinvolto professionisti qualificati, tra cui la Dott.ssa Martini (direttrice sanitaria RSA Tappero), il Dott. Gasparini (psichiatra), il Dott. Papurello (neurologo) e il Dott. Spadarotto (sociologo). I loro interventi hanno fornito un’analisi approfondita sulle problematiche della salute psicofisica, sottolineando l’impatto che le trasformazioni della società moderna hanno sul benessere individuale e collettivo.



Tra i presenti, il Consigliere Regionale del Piemonte e Presidente della V Commissione Ambiente, Sergio Bartoli, che ha portato i saluti del Consiglio Regionale e ha sottolineato l’importanza del dialogo tra istituzioni e professionisti per affrontare le sfide attuali. Nel suo intervento, ha posto particolare attenzione alla gestione dell’emergenza Covid-19 e all’impatto del cambiamento climatico sulla salute, due questioni centrali per il futuro delle comunità.



Il Consigliere Bartoli ha condiviso la sua esperienza vissuta in prima linea come amministratore locale durante la pandemia, evidenziando come la collaborazione tra enti sia stata fondamentale per affrontare non solo l’emergenza sanitaria, ma anche le conseguenze sociali e psicologiche. Ha inoltre ribadito il suo impegno nelle politiche ambientali, sottolineando il legame tra crisi climatica e benessere psicofisico, un tema che segue con particolare attenzione nella sua attività istituzionale.



Significativo anche il contributo dei rappresentanti istituzionali locali. Erano presenti i Sindaci Martino Zucco Chinà (Rivarolo), Vittorio Bellone (Favria) e Federico Pozzo (Vice Sindaco di Ozegna), oltre a Marina Vittone (Vice Sindaco di Rivarolo) e Sandra Ponchia (Assessore di Rivarolo). Le loro testimonianze hanno evidenziato il ruolo cruciale delle amministrazioni nel supporto ai cittadini e nella gestione delle emergenze sociali e sanitarie.



Il Consigliere Sergio Bartoli ha espresso il suo apprezzamento per la qualità del dibattito e per il forte coinvolgimento del pubblico presente, sottolineando quanto sia fondamentale favorire il confronto su questi temi per sviluppare politiche più efficaci e mirate alle esigenze dei cittadini.



All’evento ha partecipato anche la Dott.ssa Roda Elettra, in rappresentanza dell’USIC. A portare il saluto del Comune di Agliè è stato il Sindaco Marco Succio, affiancato dalle Consigliere Barbara ed Eleonora. L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione, confermando l’interesse e la necessità di continuare a promuovere iniziative di dialogo su queste tematiche cruciali.



L’evento ha evidenziato l’importanza di una collaborazione sinergica tra istituzioni, esperti e comunità locali per affrontare in modo efficace le criticità della società moderna. Il Consigliere Sergio Bartoli ha ribadito il suo impegno nel continuare a lavorare su questi temi all’interno del Consiglio Regionale del Piemonte, con l’obiettivo di sviluppare politiche sempre più orientate alla tutela della salute e dell’ambiente.

