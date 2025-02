Approvate le proposte al Bilancio del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente

Approvate le proposte al Bilancio. Un grande risultato per il Gruppo Lista Civica Cirio Presidente. “Grazie al nostro impegno e alla determinazione con cui abbiamo portato avanti le nostre istanze, il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato tutte le nostre proposte per migliorare la vita dei cittadini”



Ecco le misure approvate oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, che diventeranno realtà:



Più risorse per la salute mentale

Incremento dei fondi per il trattamento delle patologie psichiatriche, nuove assunzioni di personale specializzato e ampliamento degli orari dei Centri di Salute Mentale.



Sostegno alle famiglie per la libertà educativa

Maggiori risorse per il finanziamento di tutte le richieste relative ai voucher scuola, garantendo un aiuto concreto alle famiglie per la scelta educativa dei propri figli.



Amianto: più fondi per la bonifica nei piccoli comuni

Approvata la nostra proposta per destinare fondi specifici alla rimozione dell’amianto negli edifici pubblici, con priorità ai comuni con meno di 5.000 abitanti.



Trasporto scolastico: nuovi scuolabus per i comuni

Finanziato l’acquisto di nuovi scuolabus per il trasporto di bambini e ragazzi, migliorando la sicurezza e l’efficienza del servizio.



Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica

Stanziati 300.000 euro per interventi di recupero sugli immobili di edilizia residenziale, migliorando la qualità della vita e contrastando il degrado



Più fondi per la lotta ai disturbi alimentari

Approvato un ulteriore finanziamento di 300.000 euro per rafforzare la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, con un’attenzione particolare ai giovani.



“Il nostro impegno si traduce in fatti concreti! Questi provvedimenti garantiranno maggiore supporto alle famiglie, potenzieranno la Sanità, miglioreranno l’istruzione e proteggeranno l’ambiente. Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto queste iniziative. Continueremo a lavorare con determinazione per il bene del Piemonte!”

------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ © Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore

Per restare sempre informato con ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:

la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);

il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);

il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.