Ciao Alessandra,

ti scrivo perché sono in una situazione complicata con il mio fidanzato. È un tipo affascinante, ma ultimamente si comporta come un vero str…o. Sembra che non riesca a capire le mie esigenze e spesso ignora ciò che gli dico oppure si offende per qualsiasi mia osservazione su di lui.

Ho notato che è molto egoista e mette sempre se stesso al primo posto, si offende, minaccia di lasciarmi e, a volte, mi lascia. Poi sono io che vado a cercarlo a casa sua quando, puntualmente, lo trovo a letto con qualcuna.

Sono già tre volte che mi fa questo affronto ed io sono stanca.

Quando proviamo a parlarne, diventa difensivo e spesso scarica la colpa su di me perché gli faccio delle osservazioni.

Non so se sto esagerando o se lui sta davvero sbagliando. A volte mi chiedo se sia il caso di continuare questa relazione o se dovrei chiudere e andare avanti.

Vorrei un tuo consiglio: come posso affrontare questa situazione? È normale sentirsi in questo modo in una relazione, o dovrei iniziare a preoccuparmi seriamente? Ho bisogno di chiarezza e di una voce obiettiva come solo tu sai essere.

Secondo te, lui è uno str…o?

Grazie in anticipo per il tuo aiuto!

Cinzia da Melfi





Hai toccato un punto cruciale: le relazioni dovrebbero essere basate su rispetto e comprensione reciproca. È chiaro che il tuo fidanzato sta mostrando comportamenti che non solo mancano di rispetto, ma possono anche essere considerati manipolativi. Ignorare le tue esigenze e offendersi per le tue osservazioni non è un modo sano di affrontare le dinamiche di coppia.

Questo è un classico caso di manipolazione emotiva travestita da sensibilità estrema. Ogni volta che fai un’osservazione (che magari è legittima), lui si offende, fa la vittima e, addirittura, minaccia di andarsene o lo fa davvero. Il messaggio implicito è chiaro: “Se vuoi che io resti, devi stare zitta e accettarmi così senza mai farmi notare nulla.”

La sua vera furbizia sta nel trasformare ogni discussione in un biglietto gratuito per il prossimo tradimento.

In pratica, ti mette in una posizione in cui hai paura di esprimere la tua opinione, perché sai già che la sua reazione sarà sproporzionata. Alla fine, chi comanda non sei tu, non è il dialogo di coppia, ma il suo orgoglio ipersensibile che detta legge.

La domanda è: vale davvero la pena stare con uno così?



Comunque, la tua sensazione di stanchezza è comprensibile. Non è normale sentirsi come se si dovesse continuamente rincorrere qualcuno che non è disposto a impegnarsi in modo equo nella relazione. È fondamentale che tu ti senta ascoltata e rispettata; se questo non sta accadendo, vale la pena riflettere se sia il caso di proseguire o meno.

Parlarne con lui è essenziale, ma se ogni volta si mostra difensivo e scarica la colpa su di te, non è segno di una comunicazione sana. Magari potresti considerare di dargli un ultimatum: spiegagli chiaramente come ti senti e cosa desideri dalla relazione. Se lui non è disposto a lavorare su questi aspetti, potrebbe essere meglio chiudere e cercare qualcuno che sappia apprezzarti e rispettarti.

Meriti qualcuno che riconosca il tuo valore e non ti faccia sentire come un’ultima scelta. Fai attenzione alla tua felicità e non lasciare che le insicurezze altrui influenzino il tuo benessere.



Meglio una verità scomoda oggi che un inferno sentimentale domani.

Parliamoci chiaro: quando inizi a frequentare un uomo, ci sono due modi di affrontare la cosa. Il primo è la strategia dell’“aspettiamo e vediamo”, che in genere si traduce in mesi (o anni) di piccoli compromessi, speranze mal riposte e frasi tipo “Ma dai, cambierà”. Il secondo è l’approccio diretto: metti in chiaro cosa tolleri e cosa proprio NO, senza troppi giri di parole.

Perché è così difficile dire subito cosa non va? Semplice: abbiamo paura di sembrare troppo esigenti, di farlo scappare, di rovinarci il sogno romantico. E così chiudiamo un occhio su certe battute sessiste, sul fatto che guardi il telefono più di noi, sul modo in cui si dilegua quando c’è da affrontare un problema.

Ma qui sta il punto: le cose che oggi ti sembrano “piccolezze” domani saranno quelle che ti faranno uscire di testa. Perché le abitudini non cambiano, e un uomo che oggi ti tratta con sufficienza, domani ti farà sentire trasparente. Uno che oggi non ascolta quello che dici, domani non ascolterà neanche quando lo lascerai.



Ecco perché è fondamentale chiarire tutto subito. Cosa vuoi da una relazione? Cosa proprio non sopporti? Lui è sulla stessa lunghezza d’onda o annuisce solo per portarti a letto? La comunicazione è un filtro naturale: chi resta è perché vale la pena, chi se ne va, ti ha appena fatto un favore.

Meglio perdere un uomo oggi che perdere la tua serenità domani.







