PINEROLO – Incidente mortale sulla Strada Regionale 23: deceduto un motociclista

PINEROLO – Incidente mortale oggi, domenica 27 ottobre 2024, intorno alle 15.15 circa, sulla Strada Regionale 23 in direzione Torino, nel comune di Pinerolo.

Un uomo a bordo di una motocicletta, a causa delle condizioni atmosferiche avverse, ha perso il controllo della stessa cadendo a terra. Il 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri. Al momento non si hanno ulteriori dettagli.

***A BREVE AGGIORNAMENTI***