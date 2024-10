SPARONE – La Sagra della Castagna regalerà due serate tra gusto e buona musica

SPARONE – Ancora una volta la Pro loco di Sparone si dimostra associazione attiva, presente e capace di coinvolgere il territorio, non solo quello delle valli, con tante belle iniziative. Lo conferma pienamente il doppio appuntamento in programma il 25 e 26 ottobre 2024, quando grazie alla collaborazione con Regione Piemonte ed Amministrazione comunale andrà in scena la “Sagra della Castagna”.

Quella che rappresenta una delle leccornie tipiche del periodo autunnale sarà al centro dell’attenzione di un doppio momento, nel quale divertimento, buona tavola, allegria e musica saranno assolute protagoniste.



Il programma studiato dal gruppo guidato dal presidente Fabrizio Aimonetto si aprirà venerdì sera alle 19.30, nel salone pluriuso di piazza del Municipio, con una gustosa cena a base di bollito misto alla piemontese.

Per l’evento gastronomico è gradita la prenotazione, che può essere effettuata chiamando il 340-6467216 (Aldo), oppure al 392-5484483 (Donatella). A seguire (ore 21.30), per chi ama la musica ed il ballo spazio all’Orchestra di Franco e la Band Italiana (l’ingresso allo spettacolo è gratuito).

Il sabato sera, invece, le protagoniste saranno due: dalle 19.30 la cena avrà come piatto forte le lumache, mentre invece dalle 22 saranno distribuite caldarroste per tutti (anche in questo caso per la cena è gradita la prenotazione).



Ancora, poi, tanta musica e divertimento, questa volta grazie alla presenza di ben quattro corali, che dalle 21,30 intratterranno i presenti: si tratta del Coro Gran Paradiso, delle Voci del Canavese, della Corale Armonia e dei Cantori Salesi, che con le loro melodie regaleranno senza dubbio un momento ancora più bello, sentito e divertente.