RIVAROLO CANAVESE – Inaugurato al Polisportivo il nuovo campo da calcio in sintetico

RIVAROLO CANAVESE – Inaugurato oggi, domenica 1 settembre 2024, presso il Centro polisportivo comunale di Rivarolo Canavese, tra il primo ed il secondo tempo dell’incontro calcistico di Coppa Italia Promozione Piemonte 2024-2025, la cerimonia inaugurale del nuovo campo da calcio in erba sintetica.

Alla cerimonia inaugurale, sono intervenuti oltre al Sindaco Martino Zucco Chinà, al vice Sindaco Marina Vittone, e ai consiglieri Francesca Bevacqua e Alessandro Anedda, rispettivamente con delega alle Manifestazioni Sportive e agli Impianti Sportivi e a Don Raffaele che ha impartito la benedizione, numerose associazioni, Amministratori del territorio e il Consigliere Regionale Sergio Bartoli. E ancora l’Assessore Sandra Ponchia (Innovazione e Digitalizzazione; Attività produttive; Servizi commerciali e turistici; Promozione del territorio), il Consigliere Giacomo Meaglia (delega Frazioni, Agricoltura, Tutela ambiente), il Consigliere Luan Hoxha (delega a inclusione e rapporti con minoranze etniche)i consiglieri di Opposizione (Energia per Rivarolo) Helen Ghirmu e Silvia Donetti, il Comandante della stazione dei Carabinieri, Luogotenente Alfonso Lombardo, la Polizia Locale, le Guardie Ambientali d’Italia e la Protezione Civile L’Equilatero.

“Il nuovo campo da calcio – ha dichiarato il Sindaco Martino Zucco Chinà – è il simbolo dell’impegno della Città di Rivarolo e delle Amministrazioni che si sono susseguite, nonché della Regione Piemonte, nel promuovere l’aggregazione sociale attraverso lo sport, inteso come strumento di coesione, crescita dell’individuo e della volontà di migliorare il patrimonio degli impianti sportivi comunali.”

“Investire nello sport – hanno aggiunto i Consiglieri Bevacqua e Anedda – significa anche investire nelle nuove generazioni, poiché strutture moderne favoriscono la pratica sportiva soprattutto fra i più giovani”.