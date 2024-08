BAIRO – Ottimi risultati alle Ponyadi per i ragazzi dell’Equin’ozio (FOTO)

BAIRO – Ancora successi per i ragazzi dell’Equin’Ozio che hanno partecipato, a fine luglio, alle Ponyadi che si sono tenute all’Arezzo Equestrian.

I giovani atleti hanno partecipato a 5 discipline, indossando la maglia rossa del Piemonte: gimkana, jump, gimkana cross, pony games e run&ride, portando a casa un oro (gimkana jump b3), tre argenti (pony games B2, gimkana B2 e gimkana cross B2), un bronzo (gimkana cross B2), un bronzo (gimkana cross B3), un quarto posto (jump B2) e un combattutissimo quinto posto (pony games B1).

I sette ragazzi (Emanuele Mettifogo, Piero Guglielmotti, Raisa Perca, Charlotte Artaz, Sofia Bettassa, Vittoria Nepote Fus e Eleonora Vacca) sotto le direttive dell’Istruttrice Elena Bianchi, sono entrati perfettamente nello spirito delle Ponyadi, creando un gruppo coeso capace di supportarsi a vicenda e portando a casa ottimi risultati.

Menzione d’onore anche per i quattro pony che hanno partecipato, tenendo duro e restando competitivi fino all’ultimo: Golden, Coco, Pia e Rosi!