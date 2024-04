OGGI È – 22 aprile Giornata Internazionale Girls in Ict (VIDEO)

OGGI È – Oggi, 22 aprile, è San Leonida di Alessandria ed è la Giornata Internazionale delle Ragazze nelle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione Promuove il lavoro delle ragazze e delle donne nel settore ICT e incoraggia la loro partecipazione in questo campo.

L’Itu, l’agenzia delle Nazioni unite nota come Unione Internazionale delle comunicazioni, ha creato la giornata internazionale Girls in Ict, o Gict.

L’obiettivo principale di questo evento è quello di ispirare e coinvolgere in modo significativo le ragazze e le giovani donne a perseguire un’istruzione e una carriera nel campo Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Ha inoltre lo scopo di far luce sulle sfide e le opportunità per le giovani donne di assumere un ruolo attivo nei settori dell’Ict.

Oggi è anche la giornata nazionale dei würstel con crauti e giornata internazionale delle jelly bean (caramelle di gelatina a forma di piccolo fagiolo).

Tra i nati in questo giorno abbiamo Rita Levi-Montalcini (1909); Indro Montanelli (1909) e Serena Dandini (1954).

Tra gli scomparsi ricordiamo Alida Valli (2006).