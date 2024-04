RIVAROLO CANAVESE – Karate, Rem Bu Kan: 7 titoli ai campionati regionali (FOTO)

RIVAROLO CANAVESE – Domenica 14 aprile 2024 a Mondovì in provincia di Cuneo, si sono tenuti, i campionati regionali di karate SKI-I Piemonte-Valle d’Aosta registrando un grande successo di partecipazione e di pubblico, per il 2025 si terranno invece in provincia di Torino come da programma regionale.

Anche quest’anno, con un’organizzazione impeccabile, il numero degli iscritti ha raggiunto quota 300; gli agonisti, si sono sfidati su 6 tatami presso l’accogliente Palamanero e nota positiva da segnalare, è che la maggior parte degli atleti, erano principianti e sotto i 17 anni, un gran bel segno di continuità per il karate SKI-I e anche per la Rem Bu Kan Karate Do, che ha partecipato con 57 atleti di tutte le età e sezioni ottenendo numerosi piazzamenti, oltre ad aggiudicarsi ben 7 titoli di campione regionale nelle varie categorie.



Ecco il dettaglio dei campioni regionali :



CAMPIONI REGIONALI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 2024

KATA:

COJAN MICHAEL CEZAR 0-7 anni tutti i kyu (sez Ozegna)

BERTONE ORESTE 0-7 anni arancio bianca (sez Ozegna)

TERRASI ELIEZER 8-10 anni c bianca (sez Rivarolo)

VITEGA EDUARD 8-10 anni giallo-arancio (sez Rivarolo)

TOMAINO DANIELE seniores c nera (sez Rivarolo)



KUMITE’:

LUWALI IAN 12-13 anni giallo-arancio-verde (sez Ozegna)

RIZZO PASQUALE seniores c nere (sez Ozegna)



VICECAMPIONI KATA ovvero piazzati al secondo posto:

CAMPISI MATTIA 10-11 anni c gialla arancio verde (sez Ozegna)

VERNETTI BUT CHIARA 0-13 anni c marrone (sez Rivarolo)

GASPARINI ALESSANDRA 14-17 anni c marroni (sez Rivarolo)

BERTOT ALESSIO seniores c nere (sez Ozegna)



VICECAMPIONI KUMITE

VARETTO FRANCESCO 12-13 anni giallo arancio verde (sez Rivarolo)

PISTONO ALESSIA 0-13 anni c marrone (sez Rivarolo)

TOMAINO STEFANO 14-17anni c marrone (sez Rivarolo)

TOMAINO DANIELE seniores c nere (sez Rivarolo)



TERZI CLASSIFICATI KATA

MASIA MARIO 0-7 anni c arancio (sez Ozegna)

GIACOMODONATO TOMMASO 8-10 anni c gialla – arancio (sez Ozegna)

MADEDDU ASTRID 10-11 anni gialla a blu (sez Rivarolo)

GIACOMAPIN CRISTIAN 14-17 anni marroni (sez Ozegna)

PISTONO MARTINA 14-17 anni c nere (sez Rivarolo)

PICCOLO SABRINA veterani c nere (sez Rivarolo)



TERZI CLASSIFICATI KUMITE

MADEDDU ARTURO12-13 anni c marroni (sez Rivarolo)



QUARTI PIAZZAMENTI:

CASARANO GINEVRA Kata 0-7anni c bianca (sez Rivarolo)

CRISAPULLI RAUL Kata 0-7 anni c arancio (sez Ozegna)

COJAN KEVIN Kata 8-10 anni c arancio Ka (sez Ozegna)

GALIMI LEONARDO Kata 8-10anni c verde (sez Rivarolo)

MADEDDU ASTRID KUMITE 10-11 ANNI C BLU (SEZ RIVAROLO)

PISTONO MARTINA Kumite 14-17 anni c marrone (sez Rivarolo)

AGOSTINELLO IVAN Kata 14-17 anni c nere (sez Rivarolo)

PISTONO ALESSIA Kata 0-13 anni c marrone (sez Rivarolo)

COSTANZO GIULIA Kumite 12-13 anni c giallo/verde (sez Castellamonte)

CESARE REBECCA Kata 11-13 anni c verde (sez Rivarolo)



Marco Buffo e Lorenzo Terzano hanno partecipato alla competizione, questa volta in veste di arbitri, assente Giulia Buffo per motivi di lavoro e Giorgio Padoan attualmente all’estero per l’Erasmus.



Pasquale Rizzo e Alessio Bertot, istruttori per la sezione di Ozegna, hanno dato il loro apporto ai risultati ottenuti e dato un ottimo esempio ai loro allievi, mentre l’altro agonista nazionale Andrea Marangoni ha partecipato in veste di coach essendo reduce di un piccolo infortunio. Altro assente l’agonista, Matteo Cavallero che è stato convocato a partecipare in Germania alla Nagai Cup e dove con i compagni della nazionale ha ottenuto il primo posto in kumitè a squadre.

Soddisfatto per i piazzamenti ottenuti in tutte le sezioni, il direttore tecnico Maestro Giacomo Buffo, che ha evidenziato come il costante lavoro svolto in palestra, abbia portato eccellenti risultati, grazie al buon livello tecnico espresso nella giornata di gare, anche da parte di coloro che non hanno raggiunto il podio, considerazione condivisa anche da parte del responsabile regionale, Maestro Mario Bessolo.



Il prossimo appuntamento agonistico, sarà per l’ 11 e 12 maggio, ad Igea Marina, dove si terranno i campionati Italiani, per i quali la Rem Bu Kan e le palestre della provincia di Torino, parteciperanno, come sempre in rappresentanza della Valle d’Aosta; previsto un nuovo regolamento SKI-I, che pur cambiando l’età della composizione delle squadre, sarà uno stimolo per mantenere i traguardi raggiunti lo scorso anno, partecipando con squadre di nuova formazione delle quali, il direttore tecnico Giacomo Buffo si riserva l’ufficializzazione.

Al termine dei campionati italiani, per gli agonisti, il calendario prevede ancora 2 importanti competizioni : il 2 giugno con il sempre atteso Trofeo Ivan Reale, competizione per bambini e ragazzi sino ai 17 anni e la coppa Genova il 9 giugno.

I corsi per i bambini termineranno venerdì 7 giugno e per i ragazzini, come ogni anno ci sarà la possibilità di aderire al consueto raduno previsto a Brosso dal 9 al 14 luglio.