CUORGNÈ – Ragazzi arrestati per violenza carnale: il plauso dell’USIC

CUORGNÈ – La Segreteria Regionale del Piemonte e Valle D’Aosta dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC), “ringrazia e si compiace con i tutti i militari della Stazione Carabinieri di Cuorgnè che nei giorni scorsi hanno arrestato 4 giovanissimi ragazzi. Le indagini, grazie all’attività investigativa egregiamente condotta dai militari del Mar. Magg. Gian Marco Altieri in piena sinergia con l’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Ivrea e dalla Procura per i Minorenni di Torino, hanno permesso di risalire a una banda che per pochi spiccioli perpetrava rapine in casa o in supermercati, aggressioni ad autisti della Gtt e in un caso ad una violenza sessuale.

“La notizia che ha riscosso il plauso dell’intera comunità del Canavese, dimostra ancora una volta che certe delicate indagini possono essere portate a termine anche da presidi come i Comandi Stazione Carabinieri, che non sono solo punti di ascolto, di accoglienza e di legalità ma si possono anche trasformare in luoghi di rassicurazione e di recepimento di dinamiche che creano allarme sociale, confermandosi capisaldi di garanzia del bene collettivo. Notizie come queste ci rendono orgogliosi dell’operato di tutti i colleghi che hanno partecipato all’arresto, consci dei notevoli sacrifici e sforzi che sono stati messi in campo per raggiungere l’obiettivo”.

Il Segretario Generale, Leonardo Silvestri, nell’esprimere profonda gratitudine nei confronti di tutti i colleghi che hanno partecipato all’arresto, auspica che la scala gerarchica possa, in tempi brevi, dare una giusta ricompensa a tutti i militari che hanno operato nell’ambito dell’attività.