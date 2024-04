RALLY – Ad Alba prima vittoria di Basso e Granai sulla GR Yaris Rally2 (FOTO E VIDEO)

RALLY – Va in archivio un’edizione del Rally Regione Piemonte davvero super e piena di colpi di scena, che ha coinvolto l’enorme massa di tifosi giunti ad Alba per assaporare lo spettacolo che, i grandi nomi del Campionato Italiano Rally e della Coppa di Zona, hanno saputo regalare ai tifosi.

E, dopo tanti colpi di scena che a breve vi racconteremo, il round piemontese consacra Giandomenico Basso e Lorenzo Granai sul gradino più alto del podio con la prima vittoria su asfalto della GR Yaris Rally2, vittoria decisa sulla PS 7 teatro dell’uscita di strada, con danni fortunatamente contenuti, della coppia di testa Crugnola-Ometto sulla Citroen C3 Rally2. Sulla Loazzolo, infatti, i Campioni Italiani in carica hanno perso aderenza in una veloce destra e hanno toccato il fianco sinistro della vettura. Qualche danno, ma a compromettere la leadership, sono stati gli oltre tre minuti persi che hanno consegnato la vittoria al trevigiano.

Seconda posizione assoluta per i francesi Stephane Lefebvre e Antony Hamard, grazie ad un bel recupero nella seconda giornata, e terzo gradino del podio per Simone Campedelli e Tania Canton, a bordo della Skoda Fabia RS dello Step Five Motorsport, autori di una due giorni davvero avvincente.

La classifica assoluta continua con lo splendido quarto posto, e vittoria del CIRP, di Marco Signor e Daniele Michi sulla Skoda Fabia dello Step Five Motorsport, mentre alle loro spalle un sempre più convincente Giacomo Scattolon, navigato da Gabriele Zanni sulla Citroen C3 della Movisport, che ad Alba conquistano la seconda piazza del Campionato Italiano Rally Promozione.

Sesta posizione assoluta per il campione toscano Paolo Andreucci in coppia con Rudy Briani, anche loro su Citroen C3, mentre la coppia Alessandro Re-Marco Vozzo a bordo della Wolkswagen Polo chiudono settimi assoluti davanti a Francesco Aragno navigato da Giancarla Guzzi su Skoda.

E sono due le berlinette ceche a chiudere la top ten: quella di Ivan Ferrarotti e Massimo Bizzocchi, noni al traguardo, e quella di Antonio Rusce e Sauro Farnocchia.

Importanti anche i ritiri in questa due giorni piemontesi: brutto incidente, fortunatamente senza danni per l’equipaggio, per Andrea Nucita che si capotta dopo un salto finendo la corsa tra i filari dei vigneti. Brutta uscita anche per Luca Bottarelli e Manuel Fenoli con la loro Skoda Fabia che viene completamente distrutta dalle fiamme, per fortuna senza coinvolgere l’equipaggio. Problemi meccanici per Luca Pedersoli che lo costringe al ritiro e tra gli altri, anche quello del giovane Roberto Daprà, di Mattia Scandola, Sara Carra, Federico Gangi, Edoardo De Antoni e Stefano Santero.

Sulle difficili strade piemontesi conquistano la vittoria del CIR Junior Matteo Doretto e Marco Frigo che, sull’ultima speciale, si impongono sulla coppia Zanin-Pizzol. Chiudono il podio il valdostano Andrea Boatti navigato da Manuela Pellatti.

Nelle 2RM vittoria per Gianandrea Pisani e Massimo Moriconi a bordo della Citroen C3 che, dopo il primo round del Ciocco, bissano il successo ad Alba e si confermano l’equipaggio da battere.

Ma questa 18^ edizione del Rally Regione Piemonte ha inaugurato la stagione 2024 del CRZ1 ed il primo round se lo aggiudicano loro: Elwis Chentre e Massimiliano Bay su Skoda, confermando il dominio sulle strade piemontesi, davanti a Patrick Gagliasso e Paolo Beltramo, anch’essi su Skoda. Chiude il podio, di questo primo appuntamento valevole per la coppa di zona 1, la Skoda Fabia dei fratelli Federico e Tatiana Santini, quindicesimi nella classifica assoluta.

Tra gli under 25 vittoria di Davide Porta e Andrea Quistini sulla Wolskwagen Polo R5.

Si aggiudicano la classifica del GR Yaris Rally Cup Salvatore Lo Cascio e Gianfrancesco Rappa mentre primeggiano nel Suzuky Rally Cup, Sebastian Dallapiccola e Fabio Andrian.

Tra gli equipaggi di casa grandissima prestazione come sempre di Cave e Fabio Treccani che, dopo qualche problemino tecnico, si aggiudicano la RC4N/A6 sulla Peugeot 106 Rallye del Vmat racing davanti al canavesano Giorgio Costa Salute, navigato da Stefano Pistoresi, anch’essi su 106 della Scaccomatto Racing. Terze di classe RC5N/N2 e terze nel femminile Michela Bettassa e Tiziana Giaj Gianetto sulla 106 S16 del Vmat racing confermando ancora una volta la loro grinta, concentrazione e passione mentre il fornese Gabriele Priante, in coppia con Mattia Pastorino, sulla Renault Clio Rally5, della Scaccomatto Racing chiudono noni in Rally5.

Delle 150 vetture partenti la gara albese ha visto l’arrivo di 113 vetture confermando l’intensità ed il grande valore tecnico degli elementi che hanno caratterizzato questa 18^ edizione del Rally Regione Piemonte.