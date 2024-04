BOSCONERO – Artigianato alla ribalta grazie alla 17esima edizione della Mostra (VIDEO)

BOSCONERO – Da poco meno di due decenni a questa parte quando si parla di artigianato di qualità, settore che da sempre è ricco di eccellenze, non può non venire in mente l’evento che a maggio, per la 17esima volta, animerà il territorio del Canavese. Torna, puntuale, anche nel 2024 la Mostra organizzata dal Comune di Bosconero, che dal 10 al 12 maggio animerà il paese, grazie non solo alla presenza di centinaia di artigiani provenienti da ogni dove, ma anche per mezzo di una serie di eventi tra cultura, divertimento, buona tavola e gioco.

L’Amministrazione bosconerese, per mezzo della collaborazione con le associazioni locali, e con il pieno appoggio di Piemonte Eccellenza Artigiane, Cna e Turismo Torino, ha nuovamente lavorato sodo affinché la manifestazione, la quale si svolgerà sotto il segno di “Aria, Terra, Acqua e Fuoco”, possa offrire alle migliaia di visitatori attesi un bello spaccato di queste attività, oltre che porre l’accento su di un settore che è vivo più che mai ed è qualitativamente eccelso. Il programma della Mostra dell’Artigianato di Bosconero prevede venerdì 10 maggio alle 21, presso il teatro cittadino, la presentazione del nuovo libro a firma di Marco Rolando, ovvero “Il Grande Larice”. Un “antipasto” questo che proietterà tutti verso un weekend davvero molto ricco.

Sabato 11, per esempio, saranno molteplici i momenti in calendario, i quali animeranno l’“Alfred Clown Festival 2024”, per una giornata che sarà dedicata nell’occasione all’Associazione Pandorama. Alle ore 10 si inizierà con una parata per le vie della città, seguita alle 11 dalla “Biscoteca”, mentre nel pomeriggio dalle 15 in avanti sarà la volta di giochi e stand interattivi e da un interessante e coinvolgente spettacolo dal titolo “Country boy on fire”. In serata ci si potrà concentrare dalle 19 sui sapori offerti dallo “street food”, il tutto accompagnato dal concerto dei “Purple Haze”, mentre alle 21.30 il “Cabaret Mangiafuoco” divertirà sia i grandi che i più piccini.

Domenica 12 maggio sarà la volta, dome da tradizione, della Mostra vera e propria, la quale aprirà i battenti alle ore 9 per chiuderli intorno alle 19. Naturalmente l’ingresso è libero ed inoltre i visitatori potranno partecipare all’immancabile “Vieni e vinci”, iniziativa che permetterà ai presenti di portare a casa un meraviglioso premio per due persone. Occhio di riguardo, naturalmente, pure per gli artigiani presenti, i quali saranno coinvolti nella quinta edizione del premio intitolato a Teresa Cometto e dedicato al miglior manufatto. Chi avesse bisogno di ulteriori informazioni e delucidazioni sulla 17esima “Mostra dell’Artigianato” può contattare lo 011-9889616, oppure visitare il sito www.comune.bosconero.it.