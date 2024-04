CIRIE’ – Ciclismo: la città si candida ad ospitare il “Gran Piemonte 2024”

CIRIE’ – Per gli amanti del ciclismo un’altra bella notizia: il Canavese, in questo caso specifico, la zona del Ciriacese potrebbe essere protagonista nel 2024 non solo in occasione del prossimo appuntamento con il Giro d’Italia, in particolare il 5 maggio quando ci sarà la partenza della seconda tappa da San Francesco al Campo. Nei giorni scorsi, infatti, è stata ufficializzata la candidatura di Cirié come città di partenza della nuova edizione del “Gran Piemonte”, una delle gare storiche del panorama nazionale ed internazionale, da alcune stagioni ormai legata a filo doppio con il nostro territorio.

In occasione di un appuntamento nella sala consiliare del Municipio ciriacese i presenti, con in testa i rappresentanti dell’Amministrazione, hanno confermato che in vista del prossimo 10 ottobre 2024 Cirié si è proposta come punto di avvio della kermesse, la quale invece dovrebbe poi successivamente concludersi a Nizza Monferrato.

Piena soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Loredana Devietti, dal vice, Aldo Buratto (uomo di sport, legatissimo sia alle due ruote come al calcio), i quali hanno così confermato la volontà di portare sempre di più lo sport che conta nella “città di charme”.

Erano presenti alla serata diversi ospiti d’eccezione (oltre ai rappresentanti del Velodromo Francone, delle Amministrazioni comunali di San Francesco, San Maurizio e San Carlo), tra i quali il giornalista sportivo Beppe Conti, Massimo Rosso, presidente della Federciclismo piemontese, nonché l’imprenditore Elvio Chiatellino.