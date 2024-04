CASTELLAMONTE – Si è spento Eugenio Bozzello

CASTELLAMONTE – Il mondo della politica italiana e di quella canavesana sono in lutto. E’ morto, all’età di 95 anni, Eugenio Bozzello Verole, castellamontese doc (era nato nella città della ceramica il 30 agosto del 1928), che del suo paese natio è stato a più riprese sindaco e consigliere comunale, mentre a livello nazionale ha ricoperto il ruolo di senatore della Repubblica.

Il suo nome, a livello politico, è stato indissolubilmente legato al Psi, il Partito socialista italiano, nel quale ha iniziato a muovere i primi passi come segretario della Federazione provinciale torinese e come componente del Comitato centrale alla fine degli anni 60 del secolo scorso.

Per ben tre mandati è stato primo cittadino di Castellamonte (la prima volta nel 1980), mentre nel 1979 è entrato a far parte del Senato della Repubblica, dove tra le altre cose è stato anche segretario del Gruppo Psi in questo ramo del Parlamento italiano, svolgendo in totale tre mandati, oltre ad essere stato anche Questore del Senato.

Bozzello è stato molto attivo nel territorio d’origine: non caso, tra i ruoli che ha via via ricoperto in una vita intensa e ricca di impegno vi è anche quello di presidente del Comitato d’Ivrea e Canavese della Croce Rossa Italiana, nonché è stato alla guida del Parco Nazionale del Gran Paradiso per circa una decina d’anni.

In più occasione Eugenio Bozzello si è speso per la nostra zona, non ultima la battaglia portata avanti per la sicurezza stradale nella zona della Pedemontana, in particolare riguardo la questione del cavalcavia di Ponte Preti.

Cavaliere della Repubblica e Cavaliere di Gran Croce, era stato insignito del titolo di cittadino onorario di Castellamonte nel 2017.