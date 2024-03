DUE E QUATTRO RUOTE…PASSIONE MOTORI – Intervista a Fabio Boggione (VIDEO)

- Advertisement -

CARRU’ – Nuova puntata di “Due e quattro ruote…passione motori” dedicata questa volta ad un giovane e promettente collega giornalista, Fabio Boggione, grande appassionato di motorsport e, specialmente, del mondo dei rally.

Collaboratore di diverse riviste specialistiche del settore, nonostante la giovane età, Fabio sta dimostrando tutta la sua bravura e passione in due mondi, quello del giornalismo e del motorsport, tutt’altro che facili. Grazie alla sua professionalità, oltre ad essere inviato “sul campo” delle maggiori competizioni rallystiche nazionali, ha svolto il ruolo di speaker ufficiale in diverse occasioni e, spera ovviamente, di poter continuare a farlo.

Nella nostra chiacchierata abbiamo voluto dare voce ai giovani per cercare di capire il motorsport anche dal loro punto di vista. Le nuove leve sono linfa vitale in qualsiasi contesto e, lo sono ancora di più, in uno sport che ha davvero bisogno di una ventata di gioventù.

Si è parlato anche della prima tappa del Campionato Italiano Assoluto Rally con le considerazioni sui protagonisti assoluti di questo primo importante round nazionale, il Ciocco e Valle del Serchio che ha consacrato ancora una volta Andrea Crugnola e Pietro Ometto, a bordo della Citroen C3, sul gradino più alto del podio, senza dimenticare la strepitosa prestazione di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai al debutto della Toyota GR Yaris Rally2 e dello splendido terzo posto di Simone Campedelli e Tania Canton che, sulla Skoda Fabia RS, ritornano nel massimo campionato italiano dopo ben 5 anni di assenza.

Questo e tanto altro nella puntata di “Due e Quattro ruote…passione motori”.