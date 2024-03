OGGI È – 19 marzo San Giuseppe: Festa del papà (VIDEO)

- Advertisement -

OGGI È – Oggi, 19 marzo, è San Giuseppe ed la Festa del Papà una ricorrenza nata per celebrare i padri e il loro ruolo nella famiglia e più in generale nelle società.

Forse non tutti sanno che la festa del papà viene sì celebrata in quasi tutto il mondo, ma ogni Paese la declina in base alla sua storia e alle sue tradizioni. Per questo non esiste un’unica data condivisa in cui viene festeggiata. In Italia, la festa del papà cade il 19 marzo perché, secondo la credenza, è il giorno in cui morì San Giuseppe, padre putativo di Gesù.

Il culto di San Giuseppe era già praticato nell’Alto Medioevo, ma nel Trecento si cominciò a osservare la sua festa il 19 marzo, anche in Occidente. Fu papa Sisto IV a inserire la festività nel calendario romano, nel 1479.

Oggi è anche la Giornata Nazionale delle zeppole di San Giuseppe e la Giornata Internazionale del pollame.

Tra i nati oggi abbiamo Pino Daniele (1955); Bruce Willis (1955); e Claudio Bisio (1957).

Tra gli scomparsi ricordiamo Giuseppe Diana (1994), prete vittima della Camorra.