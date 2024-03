Convivo con una ragazza di cui noto da tempo il suo egoismo o non so come definirlo.

Viviamo insieme, io torno a casa, lei lavora solo per brevi periodi, quando non lavora, se ne resta a casa o esce e non contribuisce mai alle incombenze domestiche, lei sembra non voler fare mai nulla, né da mangiare né il resto che si aspetta sempre da me anche dopo mie lunghe giornate di lavoro.

Ho notato anche che, quando le corrispondo delle belle somme di denaro perché non voglio che lei si senta in difficoltà nel fare shopping, non solo lei prende il denaro come dovuto ma, lo stesso, continua a disinteressarsi totalmente delle incombenze domestiche ignorando persino il mio bisogno di trovare ogni tanto un piatto caldo la sera.

Ti sembra un comportamento normale oppure è giusta tanta svogliatezza?

Noto però che la mia compagna è gioiosa nei momenti in cui accetta i soldi che le porto, sarebbe per lei tanto umiliante avere la stessa gioia di prepararmi ogni tanto una cosa calda quando torno stanco la sera dopo una lunga giornata di lavoro?

È menefreghismo, il suo, o non mi ama?

Ci sono tante persone che si sentono creditori del mondo e raramente loro danno qualcosa.

Chi non è disposto a dare, è una persona dal cuore arido, una donna che prende dei soldi da un uomo, poi non sa che lui ha anche bisogno di mangiare o di avere una camicia pulita?

La svogliatezza può nascondere anche la mancanza d’amore, immagina una mamma che torna a casa la sera, lascerebbe morire di fame il proprio bambino? Pur controvoglia, stai certo, che una madre, preparerebbe presto qualcosa, di sbrigativo ma lo farebbe.



Ma non sono solo certe donne ad essere tanto indifferenti ed aride di animo, conosco un operaio al quale non puoi chiedere di metterti una lampadina (quando viene a casa inviato dal mio amministratore di condominio), uno che si rifiuta di farti una cortesia perché non è compito suo, un giorno, per pura curiosità, gli ho proposto una mancia per la sua simpatia (assolutamente non vera, il Tizio non è affatto simpatico), mi sono trovata la sua mano subito pronta a ricevere le banconote (non si sa a che titolo sperava di ricevere somme da me visto che si rifiuta di cambiare persino una lampadina).

Ma l’operaio in questione non è il solo a voler soldi (almeno da noi condomini) senza fare nulla, conosco dei portieri che non si prodigano se sei in difficoltà con una piccola riparazione domestica ma che vogliono ricevere dei soldi senza fare nulla, taluni portieri poi ti salutano con il sorriso finquando sperano che gli corrispondi qualcosa poi, quando smettono di sperarci (il che accade quasi subito) diventano maleducati e non ti salutano più ma iniziano ad odiarti. Ci sono persone, che vogliono dei soldi già solo per salutarti, ci manca poco che ti chiedano qualcosa solo per non mandarti a quel paese.



Il consumismo del: “Voglio tutto e subito” rende maleducate le persone e sempre più svogliate, non si vuole conquistare più nulla.

La tua compagna dimostra di non essere preparata ad una vita comune se vuole solo ricevere soldi mentre lei non si muove mai per te. Una donna che non muove un dito quando tu sei fuori per lavoro e torni a casa sfinito, che amore dimostra per te? Mi preoccupa la mancanza di premure ed attenzioni che vengono naturali quando si vuole bene a qualcuno, dovresti rivedere il rapporto con la tua compagna e decidere poi di conseguenza.



