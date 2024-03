RIVAROLO CANAVESE – Ottima trasferta in Toscana per la Rem Bu Kan Karate Do

- Advertisement -

RIVAROLO CANAVESE – Grande soddisfazione lo scorso weekend per la Rem Bu Kan Karate, dove a Venturina (LI ), il sabato hanno gareggiato le cinture marroni e nere 17 /39 anni, mentre la domenica tutte le cinture 5/17 anni.

All’evento federale SKI-I nazionale, organizzato dal club locale I Falchi del Maestro Massimiliano Mudano’, erano presenti atleti provenienti da Lazio, Toscana, Lombardia, Liguria e Piemonte.

Competizione che dava la possibilità ai 17enni, cinture nere e marroni, di gareggiare sia nella propria categoria, che nella categoria superiore 17-39 anni.



La Rem Bu Kan Karate Do, ha partecipato con atleti di tutte le sezioni: Rivarolo, Castellamonte, Ozegna, Ivrea e per ognuna ha registrato significativi piazzamenti, che hanno gratificato il direttore tecnico maestro Giacomo Buffo, che ha rilevato l’ottimo lavoro degli istruttori Giulia Buffo, Lorenzo Terzano, Pasquale Rizzo e Marco Buffo.

In particolare si sono evidenziati primeggiando sia nella competizione Kata che kumite, Matteo Cavallero, alla sua prima gara nella categoria seniores e tra le cinture di colore Ian Luwali, nella categoria speranze 7°- 6°kyu 10-13 anni.



Bene anche Gabriel Polacchini, che ha gareggiato nei due giorni posizionandosi sabato 1° nel Kumite 14-17 anni e 2° nel Kata, mentre domenica 3° sia nel Kata che nel Kumite.

Tra gli istruttori Rem Bu Kan hanno partecipato alla gara, Giulia Buffo e Pasquale Rizzo.

Giulia, nella competizione Kata individuale, confermandosi al 1° posto tra le compagne di squadra nazionali SKI-I mentre in quella a squadre, ha partecipato con l’allievo Matteo Cavallero e l’agonista della palestra di Rivoli, Giorgio Cannella, squadra composta last minut

che si è piazzata con un onorevole 3° posto.



Pasquale Rizzo invece, ha gareggiato solo nella competizione Kumite a squadre, dopo due anni di fermo e ha dimostrato la sua esperienza e preparazione, dando un forte contributo alla squadra con Antonino Viola di Torino e Davide Bellotto di Cigliano, che si è piazzata in seconda posizione. per la differenza di un solo wazari, ma a parità di vittorie d’incontro con i primi.







Di seguito gli altri podi:

Kata 14/39 c marroni 3° Simone Barinotto

kumite 14/17 c marroni e nere 2° Giacomapin Emmanuele

Kata pulcini 10-8 kyu 7-9anni 1°Eliezer Terrasi

Kata pulcini 7-6 kyu 7-9anni 2° Eduard Vitega

Kata pulcini 7-6 kyu 7-9anni 3° Mario Masia

Kata speranze 10-8 kyu 10-13anni 3° Riccardo Baratto

Kata speranze 7-6KYU 10-13anni 2°Mattia Umberto Campisi 3°Varetto Francesco

Kata speranze 3-2-1 kyu 10-13anni 2°Alessandra Gasparini

Kata speranze 3-2-1 kyu 10-13anni 3°Chiara Vernetti But

Kata Juniores 3-2-1KYU 14-17anni 2° Stefano Tomaino

Kumite speranze 3-1 kyu 10-13anni 3° Leonardo Valentino

Kumite speranze 3-2kyu 10-13 anni 3° Alessia Pistono







Bravi , per il 4 posto , Stefano Tomaino e Martina Pistono nel kumite, Giada Strobietto, Emma Stievano, Leonardo Galimi, Costanzo Giulia nel kata.

Fitto il calendario impegni che prevede la gara sociale a Rivarolo, Trofeo Rem Bu Kan il 17 marzo, lo stage federale ad Igea dal 22 al 24 marzo, i campionati regionali a Mondovì il 14 aprile, il CAI a Pino Torinese il 21 aprile, i campionati Nazionali ad Igea il 10-11 Maggio, il Trofeo Ivan Reale a Rivarolo il 2 giugno e la coppa Genova il 9 giugno.