DUE E QUATTRO RUOTE…PASSIONE MOTORI – Intervista al Land Rover Club Levone (VIDEO)

LEVONE – Puntata speciale di “Due e quattro ruote…passione motori” dedicata al mondo dell’off-road ed, in particolare, al Land Rover Club Levone.

Ospiti di questa puntata sono il Presidente Massimiliano Gagnor ed il Vicepresidente Diego Rovej che ci hanno raccontato un po’ la storia di questa associazione, nata nel 2015 dal desiderio degli organizzatori del Raduno Land Rover Levone di dare una precisa identità a quel gruppo di persone, così unito ed affiatato, che ha creato e condiviso l’evento monomarca Land Rover diventato ormai tra i maggiori appuntamenti europei.

Raduno che, proprio nel fine settimana del 16 e 17 marzo 2024, tornerà protagonista in quel di Levone con un programma davvero ricco ed invitante.

Si inizia sabato 16 marzo alle ore 8.00 con arrivo dei partecipanti ed il via alle iscrizioni, seguito alle ore 9.15 circa dal briefing e dalla partenza del giro hard. Alle 9.45 sarà ripetuto il briefing e si partirà per il giro turistico delle Valli con pranzo al sacco e possibilità di acquistare panini e bibite presso la Proloco di Levone.

Al ritorno, previsto intorno alle ore 16.00, via alla passeggiata sui luoghi delle Masche, visita a Molly the Biblioland e visita con degustazione all’Azienda Agricola Cantina delle Masche.

In serata, alle 19.30, cena del Landroverista e dalle ore 21.30 apertura del trial illuminato con dj-set.

Si proseguirà nella giornata di domenica 17 marzo con le iscrizioni, sempre alle ore 8.00, a cui seguirà il briefing e partenza giro off-road con varianti hard mentre alle ore 13.00 appuntamento culinario con il pranzo tipico Canavesano.

Dopo il pranzo verrà riaperto il trial e, alle ore 16.30, la manifestazione si chiuderà con la consegna dei riconoscimenti e i saluti finali.

Per tutta la durata dell’evento sarà funzionante il servizio bar; l’organizzazione comunica che nell’area del raduno sarà possibile campeggiare senza accendere fuochi.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri: 347.1335547 e 333.6899756, consultare le pagine social del Land Rover Club di Levone o scrivere una mail a: landroverclublevone@gmail.com.

Non perdetevi la puntata in onda questa sera alle 21.00 su www.ontvweb.it.

