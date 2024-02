TORINO – Si chiama “To Tag” la mascotte delle Universiadi Invernali di Torino 2025

TORINO – E’ pronta a conquistare il cuore di tutto il mondo “To Tag”, la mascotte delle Universiadi invernali di Torino 2025.

Ha le sembianze di un robot simpatico e divertente che ha però un compito importante e ben preciso: unire valori, tecnologia, inclusione, gioco e sport.

Il suo nome, To Tag richiama il gioco dei bambini ‘ce l’hai’, la condivisione social e Torino. Una mascotte fisica ma anche virtuale, con profilo social con sembianze di emoji, un linguaggio universale, quindi senza barriere per promuovere l’inclusione e il dialogo.

Con To Tag ci sono i Fulgor, fiammelle animate di diversi colori che rappresentano la conoscenza e i valori simbolo delle Universiadi.

La presentazione di To Tag è avvenuta nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte, alla presenza del Presidente della FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari) Leonz Eder, del Presidente del Comitato organizzatore Alessandro Ciro Sciretti, dell’Assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca e dell’Assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta. Con loro due grandi nomi del pattinaggio come Carolina Kostner e lo statunitense Ilia Malinin.

