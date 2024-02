ROCK OF AGES – Dopo l’Europa un viaggio nel rock e nel metal mondiale (VIDEO)

- Advertisement -

ROCK OF AGES – Quello che abbiamo realizzato nella nuova puntata di “Rock of Ages” lo si può definire come un viaggio intorno al mondo. Proprio così, perché se sette giorni prima avevamo “girovagato” attraverso canzoni e video legate al nostro Vecchio Continente, parlando di band e realtà della musica più robusta che caratterizzano l’Europa, questa volta siamo andati a spaziare ben più lontano, toccando le Americhe come l’Africa, l’Asia nonché l’Australia. In questo “peregrinare” da una parte all’altra del pianeta abbiamo avuto modo di incontrare gruppi che hanno segnato la storia della musica rock. Due su tutti, ovvero gli statunitensi Aerosmith e gli australiani Ac Dc, capaci da oltre 50 anni di sfornare dischi di successo, singoli d’impatto e di offrire spettacoli dal vivo unici e coinvolgenti.

Abbiamo però pure avuto l’opportunità di presentare realtà che hanno segnato a loro modo il metal, come ad esempio i giapponesi Loudness, veri e propri paladini del sound del Sol Levante, i brasiliani Sepultura, bravi nel realizzare dischi di grande impatto sul piano della musica più estrema, nonché i sudafricani Seether, che si sono fatti conoscere in Italia con un singolo come “Broken”, il quale ha spopolato nelle radio più importanti, ma anche i veterani Annihilator, canadesi, veri e propri paladini del thrash metal d’oltreoceano. Abbiamo avuto l’opportunità poi di venire a conoscenza di tantissime band che, seppur in qualche maniera di nicchia, hanno fatto la loro gavetta e riscosso l’interesse di diversi fans, la maggior parte legati ai paesi di origine.

E’ il caso degli argentini Helker, dei cileni Criminal, oppure degli egiziani Scarab, mentre che dire del percorso fatto da Voice of Baceprot e Warfaze, le quali risultano essere formazioni di maggior spessore in nazioni come l’Indonesia e il Bangladesh. Infine, ci sono nomi che stanno provando a fare “il salto” ed approdare ad un panorama di più largo respiro, come i tunisini Myrath, gli Hu, che arrivano dalla Mongolia, oppure le messicane The Warning, che stanno trovano spazio anche nei festival internazionali e spesso sono in tour in giro per il pianeta.