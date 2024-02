PIEMONTE – Stanziati 35 milioni di euro per i progetti di Sviluppo e Coesione nella provincia di Torino

- Advertisement -

PIEMONTE – Sono 105 i milioni di euro che la Regione Piemonte ha stanziato per i progetti di Sviluppo e Coesione in tutto il Piemonte. 35 milioni sono, invece, quelli destinati alla provincia di Torino ed in particolare 12,5 ai Comuni canavesani. La delibera finanzia la valorizzazione di 24 Aree omogenee tramite il Fondo di sviluppo e coesione 2021-27, nell’ambito dell’accordo siglato nel dicembre scorso dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Presidente della Regione Alberto Cirio.

La suddivisione della provincia di Torino e relativi fondi a disposizione sono i seguenti: 72 Comuni dell’Area Canavese, finanziata complessivamente con 8,6 milioni; 27 dell’Area Orco e Soana, finanziata complessivamente con 3,9 milioni; 19 dell’Area Pianura torinese, finanziata complessivamente con 3,8 milioni; 19 dell’Area Val di Susa, finanziata complessivamente con 2,7 milioni; 15 dell’Area Valli Chisone e Germanasca, finanziata complessivamente con 1,9 milioni; 6 dell’Area Monferrato casalese e Terre di Po, finanziata complessivamente con 7,4 milioni; 2 dell’Area Borghi delle Vie d’Acqua, finanziata complessivamente con 7 milioni.

“Grazie al lavoro del presidente Cirio sono state messe in campo risorse importanti per sostenere i nostri Comuni nei loro progetti strategici che riguardano lo sviluppo sostenibile, l’innovazione e il welfare – commenta il consigliere di Forza Italia Mauro Fava –. La Regione ha dedicato grande attenzione alle necessità delle Amministrazioni locali, avendo già erogato 65 milioni di euro per i Comuni delle Aree interne e 130 milioni con il programma Fesr, oltre a tutte le risorse messe in campo per gli interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza di strade, centri abitati e corsi d’acqua.

Queste nuove risorse serviranno per coprire fino al 90% del totale di ciascun progetto, la cui richiesta di contributi dovrà pervenire entro il 31 maggio. Nelle prossime settimane il presidente incontrerà i 24 sindaci delle Aree omogenee per illustrare modalità e funzionamento della misura”.