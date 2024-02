PIEMONTE – Danni maltempo: contributi ai proprietari dei veicoli danneggiati

PIEMONTE – Era il 13 agosto 2023 quando una colata di fango mise in ginocchio Bardonecchia mentre il 6 luglio ad essere vittima del maltempo, con una brutta grandinata, fu il Cuneese. I danni furono ingenti e, proprio per questo motivo, la Regione Piemonte ha deciso di riconoscere un contributo ai proprietari dei veicoli danneggiati.

Ai comuni coinvolti la Regione aveva subito chiesto di raccogliere le segnalazioni dei cittadini che avevano avuto l’auto distrutta o fortemente danneggiata. Ora sono stati stanziati 300.000 euro per Comune di Bardonecchia e 110.000 per il Cuneese, così suddivisi: Città di Alba 2.000 euro, Comune di Benevello 1.000, Bosia 3.200, Corneliano d’Alba 500, Comune di Cortemilia 97.000, Monteu Roero 3.200, Montaldo Roero 1.750, Perletto 1.000, Piobesi d’Alba 900, Vezza d’Alba 500.

«Mai la Regione aveva riconosciuto un contributo per le auto, o comunque per i beni assicurabili – osservano il presidente Alberto Cirio o e l’assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi i – A fronte dell’eccezionalità degli eventi, abbiamo però deciso di erogare questo contributo perché pensiamo che sia giusto sostenere chi, senza alcuna colpa, si è visto distruggere il parabrezza o, nei casi più gravi, tutta l’auto».

