RIVAROLO CANAVESE – Rem Bu Kan Karate Do: soddisfazioni a Cavallermaggiore

- Advertisement -

RIVAROLO CANAVESE – Proseguono le soddisfazioni in casa Rem Bu Kan, per i risultati della trasferta nel cuneese di sabato 10 febbraio 2024 per la consueta gara SKI-I interregionale di Kumite, a squadre ed individuale, organizzata dalla Shotokann Karate Cavallermaggiore , diretta dal Maestro Massimo Spertino, dove si sono confrontati 150 atleti provenienti da Piemonte Liguria e Lombardia.



Particolare la competizione a squadre, per la composizione che prevedeva nella categoria speranze-juniores un maschio o femmina speranza, un Juniores maschio e un Juniores femmina, mentre nella categoria dei seniores una femmina e due maschi.



Tale particolarità dava la possibilità di confrontarsi a squadre ad atleti di categorie che difficilmente singolarmente potrebbero costituire una squadra, un aspetto quindi, propedeutico alla competizione a squadre.



Sui podi troviamo atleti del vivaio nelle categorie speranze, Juniores e seniores.



Tra i seniores agonisti nazionali, ha partecipato solo Giorgio Padoan, nonostante la sua competizione preferita sia quella per il Kata, e in squadra con Barbara Costantino, neo cintura nera e il più esperto Matteo Spezzano si sono piazzati secondi.



Mentre, l’agonista nazionale Matteo Cavallero, ultima gara da Juniores, presto compirà 18 anni e diventerà seniores, ha voluto partecipare solo nella competizione a squadre con Alessandra Gasparini e Arturo Madeddu, e si sono piazzati primi.



Podi anche nella competizione individuale, dove, come in quella a squadre la difficoltà è stata notevole per l’alto numero di partecipanti in ogni categoria, eccoli qui di seguito:

Iris Maccono prima classificata, categoria 10-11 anni cinture gialle

Gabriele Fierro secondo classificato categoria 10-11 anni cinture arancio

Ian Luawali primo, categoria 12-13 anni cinture arancioni.

Leonardo Valentino primo categoria 12-13 anni, cinture marroni.

Emanuele Giacoma Pin secondo e Stefano Tomaino terzo categoria Juniores 14-17 anni cinture marroni e nere.



Il direttore tecnico della Rem Bu Kan, Maestro Giacomo Buffo e i suoi collaboratori Lorenzo Terzano e Pasquale Rizzo per la sezione di Ozegna e Giulia Buffo per la sezione di Castellamonte si sono dichiarati molto soddisfatti in quanto oltre ai podi raggiunti, hanno potuto constatare che tutti i loro allievi, hanno espresso un’ottima condizione per ottenere ottimi risultati.

La prossima competizione, vedrà in trasferta la Rem Bu Kan a Venturina il 2 e 3 marzo, poi in casa a Rivarolo, il 17 marzo per il Trofeo Rem Bu Kan competizione dedicata alle sezioni dell’associazione; prima di Pasqua altra trasferta per lo stage federale ad Igea Marina e dopo la pausa Pasquale ad Aprile, ci saranno i campionati Regionali a Mondovì domenica 14 aprile e il CAI con allenamento tenuto Soshi Miura a Pino Torinese domenica 21.