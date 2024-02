OGGI È – 12 febbraio Il Giorno di Darwin (VIDEO)

OGGI È – Oggi, 12 febbraio, è Santi Martiri di Abitina. Oggi è il giorno di Darwin è una celebrazione in onore di Charles Darwin che si tiene in occasione dell’anniversario della sua nascita, il 12 febbraio.

Questa giornata offre un’opportunità unica per riflettere sull’importanza della scienza, dell’evoluzione e dell’eredità lasciata da Charles Darwin.

Oggi è anche la giornata nazionale del Minestrone e la giornata internazionale del Plum Pudding (dolce di forma semisferica preparato con uova, mandorle, frutta candita, rum e spezie), molto diffuso nel Regno Unito, è considerato il tipico dolce natalizio inglese.

Tra in nati oggi annoveriamo Abraham Lincoln (1809); Franco Zeffirelli (1923) e, appunto, Charles Darwin (1809).

Tra gli scomparsi ricordiamo Charles Schulz (2000).

